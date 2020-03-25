Із Польщі прибув десятий евакуаційний поїзд

Із Польщі прибув десятий евакуаційний поїзд

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Укрінформ
Прибув десятий евакуаційний поїзд, яким додому повернулося майже 600 українців.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

"Прикордонний контроль пасажирів потяга «Перемишль-Київ» здійснили сьогодні надвечір прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Мостиська-з/с". Всього в Україну цим рейсом прибуло майже 600 наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Як і в попередніх рейсах, що прибули із-за кордону, прикордонники разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу провели комплекс перевірочних заходів, спрямованих на виявлення серед пасажирів ознак захворювання на Covid-19. У результаті перевірки у цьому поїзді не виявили жодного пасажира з підвищеною температурою, скарг на самопочуття також не надходило.

Варто зазначити, що це вже десятий евакуаційний потяг, який прибув із-за кордону, зокрема із Польщі та Литви. Загалом потягами було евакуйовано понад 6 тисяч громадян України та 14 іноземців.

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Усі пасажири потягів підписали добровільні згоди на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів (власну двотижневу самоізоляцію) і отримали пам’ятки з інформаційними матеріалами та алгоритмом дій у випадку виявлення симптомів захворювання на коронавірус. За ними буде встановлений медико-санітарний нагляд.

Сьогодні ввечері має прибути ще один поїзд, яким із Перемишля прибудуть українці, повідомляє ДПСУ.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

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