У Польщі засідання Сейму відбудеться на змішаній основі

У Польщі засідання Сейму, заплановане на 27 березня, відбудеться на змішаній основі: лідери і по кілька представників кожної з фракцій будуть перебувати у сесійній залі, а решта депутатів – братимуть участь в засіданні і голосуватимуть дистанційно.

Таке рішення у вівторок прийнято на зустрічі президії Сейму за участю представників всіх парламентських фракцій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На пленарній сесії в п’ятницю має бути обмежена кількість депутатів: туди представники фракцій направили б своїх представників, щоб кожна фракція могла брати участь в обговоренні окремих законів і пунктів порядку денного і задавати питання. Решта депутатів, також і ті, які перебувають на карантині, оскільки є й такі, повинні мати можливість брати участь у засіданні Сейму дистанційно”,- сказала з цього приводу маршалок Сейму РП Елжбєта Вітек.

За її словами, у Сеймі підготували базу під дистанційне голосування: кожний депутат отримає логін і пароль до свого робочого кабінету з смс-верифікацією, аби ніхто інший не зміг отримати несанкціонований доступ до засідання. Після реєстрації в електронній системі кожний депутат зможе взяти активну участь в обговоренні шляхом висвітлення обличчя депутата на двох відеомоніторах, які буде встановлено в сесійній залі, задавати питання і голосувати.

Усі депутати перед участю в цьому засіданні отримають детальну відеоінструкцію про те, яким чином дистанційно брати в ньому участь. Для проведення засідання Сейму у такому режимі першим пунктом обговорення депутатів буде затвердження відповідних змін до регламенту роботи нижньої палати парламенту Польщі.

Як відомо, під час засідання Сейму у п’ятницю головним питанням буде голосування за прийняття плану економічної підтримки для багатьох секторів економіки і системи охорони здоров’я Польщі на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро), який в Польщі назвали “Антикризовим щитом”.

Станом на сьогодні відомо про зараження Covid-19 одного депутата Сейму РП – представника правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Едварда Сярки. Крім того, зараженим коронавірусом є також депутат Європарламенту від Польщі, заступник голови Польської селянської партії (PSL) Адам Ярубас.

На ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.