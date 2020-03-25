У Польщі кількість випадків коронавірусу зросла до 927, померли – 12

Станом на ранок 25 березня кількість заражених на коронавірус у Польщі зросла до 927 осіб, 12 з них померли.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“З прикрістю інформуємо, що у лікарні у Вроцлаві померли дві особи: 41-річний та 71-річний чоловіки, які мали супутні хвороби. Загалом, кількість заражених коронавірусом становить 927 осіб (усі випадки є підтвердженими), 12 осіб померли”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Таким чином, за останню добу у Польщі зафіксовано 153 нові випадки зараження Covid-19, померли три особи.

Як повідомив у Twitter міністр національної оборони Польщі, за минулу добу до заходів з протидії розповсюдженню коронавірусу долучалося понад 5,2 тис. військовослужбовців, зокрема майже 1,5 тис. – до завдань з охорони кордону.

Як відомо, у вівторок уряд Польщі ввів ще більш жорсткі вимоги щодо свободи пересування у зв’язку з епідемією Covid-19, що діятимуть попередньо до 11 квітня. Зокрема, запроваджується максимальне обмеження виходу з дому, за винятком прямування на роботу і повернення з неї додому, відвідання продуктового магазину чи аптеки, вигулу собаки і прогулянки обмеженою кількістю осіб. Пересування дозволяється у групах не більше двох осіб, участь у богослужіннях і похоронах у групах не більше п’яти осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків, 109144 людини одужали.

Фото: AA