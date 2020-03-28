За добу із Польщі повернулися близько 15 тисяч українців

За минулу добу польсько-український кордон у напрямку України на трьох діючих автомобільних пунктах пропуску (ПП) перетнули близько 15 тис. громадян України, найбільше на ПП “Корчова-Краківець” – понад 8,5 тис.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили речники Бещадського та Надбужанського відділів Прикордонної служби Польщі Елжбєта Пікор і Даріуш Сєніцький.

“За останню добу пункт пропуску “Корчова-Краківець” на виїзд з Польщі перетнули 8564 особи”,- заявила Пікор.

Вона додала, що частину з них (понад 2,8 тис.) було перевезено автобусами, з української сторони було організовано 79 рейсів. Решта українців перетнули кордон пішки, оскільки українська сторона на цьому ПП також дозволила його перетинати у пішому порядку.

За її словами, станом на зараз на ПП “Корчова-Краківець” немає черги, на кордон прибувають поодинокі особи, які хочуть перетнути кордон.

Пікор додала, що у напрямку з України в Польщу за минулу добу кордон перетнуло приблизно 500 осіб.

Речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП також поінформувала, що на кордоні, які і в попередні дні, зберігається довга черга вантажних хур: на в’їзд до Польщі час очікування становить 15 годин, а на виїзд – 11 годин.

Речник Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі Даріуш Сєніцький повідомив агентству, що напередодні на двох автомобільних пунктах пропуску “Дорогуськ-Ягодин” і “Гребенне-Рава-Руська” кордон в бік України перетнули загалом понад 5,5 тис. українців.

Як повідомлялося, напередодні на трьох діючих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні черги виросли навіть удвічі.

У четвер у відеозверненні до народу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця п’ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення.

Як повідомляв в коментарі Укрінформу консул консульського відділу посольства України у Польщі Дмитро Горбань, з 15 березня, коли Польща закрила свої кордони на в’їзд для іноземців, до 27 березня з РП до України повернулася понад 101 тис. 325 громадян України.

Фото: ДПСУ