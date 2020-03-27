Сили НАТО тричі за тиждень перехоплювали російські військові літаки над Балтикою

Військові літаки НАТО перехопили черговий російський військовий літак, який наблизився до повітряного простору Альянсу та не дотримувався міжнародних правил повітряної безпеки.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Бойові літаки ВПС Бельгії, які є частиною операції НАТО з повітряного патрулювання над Балтійським морем, здійснили перехоплення російського військового літака, який здійснював політ поблизу повітряного простору НАТО 26 березня, після того, як цей російський літак не дотримався міжнародних норм безпеки. Це перехоплення було вже третім за останні дні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей повітряний епізод відбувся після того, як військово-морські сили країн НАТО відстежили сім російських бойових кораблів у Північному морі. Зазвичай такі кораблі проходять транзитом через Ла-Манш (Англійський Канал) на шляху від високих широт на півночі до Середземного моря, але у цьому випадку вони залишалися у Північному морі протягом кількох днів.

Спостереження за російськими кораблями здійснювали ВМС Великобританії та інших союзників по НАТО.

До складу російської військово-морської групи входили два фрегати, три корвети та два десантні кораблі.

фото: Wikipedia