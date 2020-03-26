Варшава обурена фейком з РФ про гуманітарну допомогу для Італії

До МЗС Польщі викликали посла Росії в РП Сергія Андрєєва у зв’язку із скандальною заявою голови комісії Ради Федерації РФ з інформполітики Олексія Пушкова про те, що Варшава нібито не пропустила через свій повітряний простір російську гуманітарну допомогу для Італії.

В МЗС Польщі назвали цю заяву російського політику фейком і попросили російську сторону не поширювати брехливу інформацію у час, коли боротьба з пандемію коронавірусу є спільним завданням, інформує польське зовнішньополітичне відомство.

"Польська сторона висловила обурення абсурдним звинуваченням, що було сформульоване відомим російським політиком, підкреслюючи, що розповсюдження фальшивої інформації, яка розділяє держави і суспільства, є винятково негарним в ситуації, коли нашим спільним завданням має бути подолання безпрецедентної загрози у вигляді смертоносної пандемії, яка не знає кордонів", - йдеться в заяві МЗС Польщі.

Як зазначається, посла Андрєєва було поінформовано про те, що маршалок Сейму РП Елжбєта Вітек направила голові Ради Федерації Валентині Матвієнко лист, в якому попросила спікера верхньої палати парламенту РФ вказати сенатору на неприпустимість таких дій.

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У відповідь посол РФ зазначив, що офіційні органи Росії не контролюють ЗМІ, і вони не підтвердили фальшиву інформацію і не поширили її. Він додав, що Пушков також усунув свій допис з Twitter.

Повідомляється, що Андрєєв погодився: спроби використання нинішньої ситуації для політичної боротьби завдають шкоди глобальним зусиллям щодо протидії Covid-19 і запевнив, що влада Росії налаштована рішуче брати участь в міжнародній співпраці щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

У своєму дописі у Twitter за 23 березня Пушков зазначив, що небажання Варшави пропустити повітряним шляхом російську гуманітарну допомогу для Італії, яка є союзником Польщі в НАТО, є "підлістю на рівні державної політики". Він додав, що відтепер Росія "в жодних питаннях не повинна йти назустріч Польщі".

Згодом Пушков видалив свій допис, але не вибачився за розповсюдження фейку.

Фото: www.gov.pl