Кіберполіція виявила 170 фейків та провокацій про коронавірус

Фахівці з кібербезпеки виявили близько 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"З початку запровадження обмежувальних заходів правоохоронці, - фахівці з кібербезпеки, - виявили майже 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії. 24-ох громадян притягнули до адміністративної відповідальності", - сказав Кличко.

Також Кличко зазначив, що в інтернеті «гуляє» багато суперечливої інформації.

"Так, на жаль, сьогодні багато неправдивої інформації. Її розповсюджують, зокрема, і для маніпуляцій, для створення паніки. А окремі «діячі» - для отримання сумнівних політичних дивідендів. Ми звертаємося до людей користуватися інформацією, рекомендаціями, що оприлюднені на офіційних сторінках та сайтах державних установ", - зазначив він.

Також столичний мер закликав не лікуватися рецептами з інтернету. "А в разі виникнення симптомів хвороби, одразу звертатися до лікарів. Тільки медики можуть поставити діагноз, можливо і врятувати здоров’я чи життя людини", - зауважив він.

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла в столиці до 31 особи.

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В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, у світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.