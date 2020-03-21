Кіберполіція відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян

Для оперативного надання допомоги та інформації Департамент кіберполіції Національної поліції України запровадив сервісну службу та ввів у дію телефонний номер – 0 800 50 51 70.

Про це інформує пресслужба Нацполіції

Зазначається, що за вказаним безкоштовним номером громадяни можуть дізнатися про стан розгляду поданого раніше електронного звернення або отримати роз'яснення щодо діяльності підрозділу, отримати консультацію кваліфікованого спеціаліста або висловити зауваження чи пропозиції до роботи Департаменту.

Метою створення сервісної служби є покращення комунікації з людьми та надання потрібної їм допомоги, у тому числі щодо протиправних дій, вчинених з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки.

Сервісна служба Департаменту кіберполіції працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00.