У Фінляндії "закривають" столичний регіон

Уряд Фінляндії вирішив ізолювати столичний регіон Уусімаа, де проживають 1,7 мільйона ​​осіб, через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Yle.

«Поширення коронавірусу змусило уряд Фінляндії прийняти рішення про ізоляцію регіону Уусімаа від інших частин країни. На даний момент діагностовано 880 інфікованих, переважна більшість з яких (75%) саме в Уусімаа», - йдеться в повідомленні.

Фото: Maiju Hakalahti/ Yle, Joonas Haverinen/Yle, Tiina Paju/Yle На прес-конференції прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що заборона на в'їзд і виїзд з провінції діятиме з 27 березня до 19 квітня 2020 року.

Йдеться про поїздки, не пов'язані з роботою або виконанням термінових службових обов'язків.

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Усередині провінції пересування не обмежується, але влада закликає без вагомої причини з дому не виходити.

Міністр внутрішніх справ Марія Охісало виступила із закликом до жителів Уусімаа, які знаходяться в даний момент за межами регіону, повернутися додому.

Якщо громадяни не дотримуватимуться рекомендацій поліції і порушуватимуть правила пересування, правоохоронні органи отримають право виписувати штраф, але це крайній захід.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив про готовність армії надати допомогу поліції для контролю за пересуванням.

Рішення про ізоляцію Уусімаа, куди входить столиця Гельсінкі, буде передано в четвер на розгляд парламенту.

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Уряд вимагає також закриття ресторанів, проте через процедурні питання, рішення поки що не прийнято.

Незважаючи на це, глава уряду Марін закликала рестораторів добровільно закрити зали для відвідувачів.

Як повідомлялося, в світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становило 472 109. Від Covid-19 померли 21 308 осіб, одужали - 114 870.

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