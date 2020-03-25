Парламент Фінляндії переходить на дистанційну роботу

Фінський парламент переходить на віддалений режим роботи у зв'язку з коронавірусом у країні.

Про це повідомляє Yle.

"Відповідно до рішення президії парламенту (Фінляндії - ред.), депутати працюватимуть віддалено і вестимуть всі справи в цифровому форматі, за винятком голосувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комітети, які розглядають законопроекти, будуть збиратися тільки при гострій потребі.

Самі слухання експертів будуть проходити віддалено або в письмовому вигляді.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що парламент Великобританії можуть закрити до 21 квітня через спалах коронавірусу в країні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 907 летальних випадків, 109144 людини одужали.

За даними ЦГЗ, за станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covis-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків.