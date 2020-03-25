Бундестаг схвалив безпрецедентний антикризовий пакет - €750 мільярдів

Бундестаг 25 березня прийняв безпрецедентний багатомільярдний пакет допомоги підприємництву на час економічної кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

За проголосували 469 депутатів, троє були проти, 55 утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цій ситуації ми, як законодавці, зобов'язані надати допомогу громадянам, бути разом з ними. Ми можемо дозволити це собі", - заявив віцепрем’єр-міністр фінансів Олаф Щольц, який представляв на пленарному засіданні главу уряду Ангелу Меркель, яка спостерігала за перебігом з дому, де перебуває на карантині через контакт з інфікованим.

Отже додатковий бюджет для фінансування пакету допомоги сягає загалом 750 мільярдів євро. В цю суму входять нові борги на суму 156 млрд євро.

Пакет включає заходи щодо збереження робочих місць та компаній, підтримки лікарень та забезпечення життєдіяльності та житла громадян. Зокрема, заплановано збільшення витратної частини бюджету на 122,5 млрд євро (цією "гігантською сумою" федеральний уряд хоче профінансувати заходи для вирішення кризи) до 484,5 млрд євро. Для підтримки дуже малих підприємців та приватних самозайнятих людей, котрі економічно постраждали, федеральний уряд прийняв програму екстреної допомоги у розмірі 50 млрд євро. Передбачено також зменшення податкових надходжень на 33,5 млрд євро.

Засідання Бундестагу / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Рішення в п’ятницю має затвердити Бундесрат.

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Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.