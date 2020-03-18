Меркель назвала коронавірус найскладнішим викликом з часів Другої світової

Ситуація з пандемією коронавірусу є серйозною як ніколи за десятиліття після закінчення найкривавішої війни людства, вона вимагає дисципліни та солідарності.

На цьому наголосила канцлер ФРН Ангела Меркель у зверненні до нації 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З часів Другої світової війни не було такого виклику, який потребував би настільки солідарних спільних дій", - заявила Меркель.

Вона наголосила, що ситуація дуже серйозна, сприймати її треба саме так. Обмеження, які запроваджуються, здаються такими, які мало відповідають демократії, які ще ніколи не вводилися в історії ФРН. Але вони необхідні та будуть застосовані тимчасово з тим, аби врятувати життя, сказала Меркель. Вона закликала всіх зробити свій внесок- обмежити все, що можна. Лише так можна уповільнити розповсюдження вірусу і виграти час на розробку ліків і вакцини та на те, щоб лікарі могли добре подбати про хворих. Якщо важкохворих буде дуже багато, це поставить лікарні на межу.

"Наступні тижні будуть ще більш складними", - сказала канцлер. Вона підкреслила, що влада діє відкрито та намагається добре комунікувати про свої кроки. Уряд, за словами її очільниці, робитиме все, аби зберегти робочі місця, максимально зберегти бізнеси.

Меркель закликала не піддаватися паніці та не скуповувати продукти в магазинах, "це нерозумно і не солідарно". Продуктів вистачить всім, запевнила канцлер. Вона закликала не вірити чуткам.

"Ми – демократія, ми живемо на по примусу, але спільно та солідарно", - заявила глава німецького уряду. І висловила переконання, що кризу буде подолано. Але те, якою це буде зроблено ціною, залежить від кожного.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

Фото: DPA