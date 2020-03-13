Німеччина і коронавірус. Одна з найбільш постраждалих країн в ЄС – без паніки

Меркель закликає до згуртованості з уникненням соціальних контактів

У середу на цьому тижні канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка довго тримала мовчанку по темі коронавірусу, вирішила врешті-решт висловитися, скликавши велику пресконференцію. В нормальній ситуації подібні брифінги вона проводить раз на рік, улітку. Але ж нинішню ситуацію нормальною назвати навряд чи можна. Ось і сама Меркель констатувала: «Ми перебуваємо в абсолютно винятковій ситуації».

З легкою хрипотою в голосі вона повідомила німцям і світові: «Експерти припускають: якщо все розвиватиметься як зараз, то заразяться від 60 до 70 відсотків».

За таку заяву главу уряду багато хто розкритикував, але у самій Німеччині якоїсь особливої паніки вона не спричинила. Засоби дезінфекції зникли з полиць ще до цього. А з ними з невідомих причин – і туалетний папір.

Головним же меседжем канцлерки, яка зробила ще одну заяву вже наступного дня, було не налякати людей, а закликати до згуртованості. Згуртованості як усередині країни, так і на європейському просторі: виклик глобальний і впоратися з ним можна лише спільними зусиллями. Меркель залишається вірною собі та закликає до європейської солідарності. Закриття кордонів – не для неї навіть у такій ситуації.

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

Глава уряду пообіцяла зробити все залежне від держави, аби не допустити повного хаосу та вже наступного дня скликала в Берліні прем’єрів федеральних земель, з якими радилася, як діяти далі. Федеральний устрій держави передбачає, що кожна земля має право сама вирішувати щодо заходів, які вживатиме. Так, в одному регіоні школи вже почали закривати, в інших вважають це за непотрібне. Деінде з великим невдоволенням вирішили не проводити заходи за участі понад 1000 осіб, у інших місцях з готовністю скасували всі, участь у яких беруть понад 200.

Що може зробити центральна влада, так це підтримати бізнес, надати «безпекову подушку» з метою мінімізувати наслідки. У Німеччини – найсильніша економіка Європи, тож кризу, спричинену пандемією, вона, швидше за все, витримає, але втрати будуть болючими.

«Ми не маємо допустити, щоб ця пандемія вибила нас із колії в довгостроковій перспективі», – заявив у п’ятницю міністр економіки Петер Альтмаєр.

Петер Альтмаєр

Він разом із міністром фінансів представили план федерального уряду з підтримки бізнесу. Заходи включають надання необмежених кредитів, збереження робочих місць, можливість неповного робочого дня та інші. Все це допоможе бізнесу не потонути.

А про те, що вплив кризи відчувається на повну, вже заявили майже 60% компаній. І це тільки початок. Першими «жертвами» стали фірми з організації виставок (всі великі, включно з міжнародними, вже скасовані або перенесені), авіаперевізники (Lufthansa вже скасувала понад 23 тисячі рейсів), виробник спорттоварів Adidas готується до втрат на 1 млрд євро.

Найважливіший біржовий барометр Німеччини DAX рухнув майже на 12 відсотків, що стало другою за величиною щоденною втратою за всю історію франкфуртської біржі.

Увечері п’ятниці Меркель зустрічається з представниками бізнесу особисто.

СТОП ПАНІЦІ

Як зазначила Меркель, кожен може зробити свій вклад у те, щоб уповільнити розповсюдження інфекції та виграти час. Виграти час – критично. Це дає змогу підготувати медичні заклади. У цьому плані Німеччина на висоті, в країні функціонують 37 лише університетських клінік, вони – на передовій у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Кількість койок для інтенсивної терапії вимірюється десятками тисяч. І їхня кількість збільшуватиметься, на це будуть спрямовані зусилля найближчим часом, водночас будуть скасовані планові операції та процедури. Головне, за словами Меркель, не допустити перенавантаження на лікарні.

До речі, фахівці пояснюють те, чому Німеччина (поки що) більш ефективно реагує на епідемію, аніж Італія. Не лише наявністю більш розвиненої системи охорони здоров’я, а й, передусім, тим, що із самого початку вдалося дійсно ефективно локалізувати перший осередок захворювання (в Баварії в січні) та скористатися «першим дзвіночком», аби підготувати медичні заклади. Адже праця в авральному режимі лікарів призводить до того, що вони просто не можуть впоратися із ситуацією.

Виявлення ланцюжків захворювання й наразі залишається важливою стратегією, хоча це стає дедалі складнішим завданням. Наприклад, наразі найбільший осередок захворювання – земля Північний Рейн-Вестфалія – 688 випадків. Але майже всі вони – в одному окрузі, який не відрізаний від усього світу, як китайський Ухань, але контакти обмежені.

«Уникайте соціальних контактів», – закликала Меркель. Сама вона попросила фотографів не підходити до неї ближче, аніж на метр.

Контактів уже стало помітно менше. Менше людей у магазинах, на станціях транспорту, просто на вулицях. Спортивні змагання поки ще проводяться (футбол – німецьке все), але це «ігри-привиди» – тобто без глядачів. До речі, серед футболістів і тренерів уже є захворілі, як і серед депутатів Бундестагу, артистів та інших представників різних верств населення.

Це логічно. Німеччина – одна з найбільш постраждалих країн, вона ділить друге-третє місце з Францією за кількістю інфікованих у Європі. Цифри змінюються не щодня, щогодини. Але в Німеччині при майже 3 тисячах інфікованих померли поки що 6 людей.

Головне, що у ФРН, від самого початку, коли літаки доставили громадян з Уханя, не відчувається панічних настроїв. При цьому влада не намагається прикрасити ситуацію (згадаймо Меркель з її 70-відсотковим прогнозом). Але вона не виглядає при цьому розгубленою, вона виглядає упевненою в тому, що впорається з ситуацією.

…Ну, а туалетний папір… Через кілька днів він знову з’явиться на полицях супермаркетів.

Ольга Танасійчук, Берлін

Фото: DPA