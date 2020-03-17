ЄС налаштований протистояти кризі – Меркель розповіла про обмеження

Країни Європейського Союзу налаштовані спільними зусиллями протистояти пандемії коронавірусу та його економічним наслідкам.

Про це йшлося в ході відеоконференції лідерів ЄС разом із керівництвом ЄЦБ, розповіла журналістам у Берліні ввечері 17 березня канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ЄС налаштований протистояти цій кризі", - сказала Меркель.

Зокрема, всі країни концептуально погодилися з пропозицією Єврокомісії обмежити в’їзд на територію ЄС строком на 30 днів з невеликими винятками. Рішення має бути схвалено національними парламентами. Німеччина схвалює це невідкладно, запевнила канцлер.

Лідери також вітали рекомендацію стосовно кордонного менеджменту всередині ЄС. Німеччина наполягає на збереженні вільного потоку товарів на внутрішньому ринку. Але необхідно віднайти шляхи мінімізації часу очікування фур на пунктах перетину.

"Ми маємо виходити з дуже серйозних наслідків для економіки", - визнала канцлер. Вона вважає за важливе послати сигнал про готовність протистояти наслідкам кризи.

Водночас будуть введені обмеження експорту певних товарів медичного призначення за кордони ЄС.

Також належить вирішити питання щодо пересування для людей з прикордонних районів, які працюють у сусідніх державах. Адже деякі країни дуже залежні від персоналу з сусідніх країн.

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Як повідомляв Укрінформ, новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко зазначив, що Україна і світ входять в дуже складну економічну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу, і насправді основні наслідки буде видно не зараз, а через 3-6 місяців: "це вперше, коли світова криза буде спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна".

Фото: DPA