Меркель — про коронавірус: Діяти треба, як у часи фінансової та банківської криз

Країни Європи мають спільно і скоординовано протистояти спалаху коронавірусу та його економічним наслідкам.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель 11 березня на брифінгу у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вірус прийшов у Європу, він тут, ми всі маємо це розуміти… Але це не означає, що ми в Європі повинні закриватися одне від одного. Це означає, що треба знайти шлях, як з цим впоратися", - сказала Меркель.

Вона підкреслила, що "закриття кордонів не є адекватною відповіддю на виклики".

Меркель переконана, що в нинішній ситуації Європі потрібно реагувати гнучко та діяти скоординовано, як у часи фінансової та банківської криз. Треба, зокрема, започаткувати діалог з метою мінімізації економічних втрат.

За словами канцлера, уряд Німеччини діяв швидко: він надаватиме підтримку ліквідності для компаній, зокрема через державний банк розвитку KfW.

Канцлер зазначила, що, за прогнозами фахівців, захворіти можуть від 60 до 70 відсотків населення, при цьому терапії та щеплення від коронавірусу ще немає.

Водночас, за її словами, головне зараз "не перевантажити систему охорони здоров'я", тож необхідно уповільнити поширення вірусу та виграти час.

"Не має значення, що ми робимо, все це не даремно", - наголосила Меркель.

Як повідомлялося, згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 124 випадки зараження коронавірусом, 66 216 осіб одужали, 4366 людей загинуло.