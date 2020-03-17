Єврокомісія створила експертну групу з протидії коронавірусу

Для пошуку ефективних шляхів протидії коронавірусу Covid-19 та для стримування епідемії Європейська комісія започаткувала роботу дорадчої експертної групи, до якої увійшли провідні епідеміологи та вірусологи з різних країн Євросоюзу.

Про це повідомляє сайт ЄК.

"Європейська комісія сьогодні започаткувала дорадчу групу з боротьби проти Covid-19, яка складається з епідеміологів та вірусологів з різних країн-членів та має на меті формулювання рекомендацій ЄС із менеджменту ризиків на основі наукового підходу та координації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у групі співголовами будуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Група долучатиметься до формулювання заходів для всіх країн-членів ЄС з реагування на епідемію на різних стадіях її розвитку, з урахуванням особливостей кожної європейської країни. Вона ж визначатиме слабкі місця та невідповідність заходів, що вживаються для протидії хворобі та її поширенню, розроблятиме шляхи подолання недоліків. Фахівці у складі групи допоможуть розставити пріоритети у розвитку системи охорони здоров’я та цивільного захисту, інших структур, діяльність яких потребує координації на рівні ЄС.

Групі доручено також розробку рекомендацій та політичних напрямків з подолання довгострокових наслідків Covid-19.

Читайте також: Єврокомісія вводить особливий режим експорту товарів медичного призначення

До складу групи увійдуть сім представників від шести держав ЄС. При цьому ключові профільні структури ЄС, включаючи Європейський центр запобігання хворобам і контролю (ECDC), Європейське медичне агентство (EMA) та Координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) братимуть участь у роботі групи на правах спостерігачів.

Члени групи обговорюватимуть поточну ситуацію, принаймні, двічі на тиждень у форматі відеоконференції, на основі запитів від Єврокомісії або з власної ініціативи.

Перша офіційна зустріч новоствореного дорадчого органу відбудеться вже завтра, 18 березня. Порядок денний групи та розроблені нею документи і рекомендації будуть доступними в режимі онлайн.