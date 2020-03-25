У Польщі коронавірусом заразилися вже понад 1000 осіб

Станом на вечір 25 березня коронавірусом у Польщі заразилося понад тисячу людей, 14 з них померли.

Про це у Twitter повідомляє міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загальна кількість заражених коронавірусом: 1031 особа (усі випадки є позитивними), 14 осіб померло”, - інформує МОЗ.

Зазначається, що у лікарні міста Скаржиско-Камєнна (центр Польщі) від Covid-19 померла 14-та людина - це 80-річний чоловік, який мав супутні хвороби.

Як повідомлялося, 24 березня уряд Польщі запровадив ще жорсткіші вимоги щодо свободи пересування у зв’язку з епідемією Covid-19, що діятимуть попередньо до 11 квітня. Зокрема, запроваджується максимальне обмеження виходу з дому, за винятком прямування на роботу і з роботи, відвідання продуктового магазину чи аптеки, вигулу собаки і прогулянки обмеженою кількістю осіб. Пересування дозволяється у групах не більше двох осіб, участь у богослужіннях і похоронах - у групах не більше п’яти осіб.

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У середу уряд РП продовжив закриття своїх кордонів для іноземців до 13 квітня.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.