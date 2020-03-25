Іспанія попросила у НАТО допомоги для боротьби з коронавірусом

Уряд Іспанії попросив своїх партнерів по НАТО надати допомогу державі для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє El Mundo.

"Уряд звернувся до НАТО по допомогу для стримування поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 23 березня, міністерство оборони Іспанії у письмовій формі звернулось до організації з проханням допомогти у подоланні кризи, викликаної поширенням коронавірусу.

Іспанія попросила партнерів по альянсу надати комплекти захисного одягу, респіратори та медичні маски в рамках міжнародних угод про допомогу альянсу.

Збройні сили Іспанії попросили своїх міжнародних партнерів відреагувати на погіршення ситуації в країні.

У запиті йдеться про 1,5 мільйона хірургічних масок, 150 000 захисних костюмів та до 450 000 респіраторів. Крім того, уряд Іспанії просить партнерів надати півмільйона тестів на швидке виявлення коронавірусу, 5000 захисних медичних шоломів, 120 000 гумових рукавичок та 500 пристроїв для вентиляції легенів.

У запиті також згадуються 1000 інфрачервоних термометрів та 50 000 діагностичних тест-систем.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.