"Льодовий палац" у Мадриді почали використовувати як морг

У Мадриді торговий центр Palacio de Hielo ("Льодовий палац") переобладнали в тимчасовий морг для померлих від коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє El Pais.

«Льодовий каток у Мадриді перетворили на морг для жертв коронавірусу в іспанській столиці», - йдеться у повідомленні.

Компанія, яка керує Palacio de Hielo, запропонувала приміщення в понеділок, а влада Мадрида погодилася на ініціативу.

Труни будуть охороняти військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій (UME), поки їх не відвезуть в похоронні будинки для поховання чи кремації.

Таке рішення було прийняте через велику кількість померлих від коронавірусу Covid-19 та неможливість похоронних бюро поховати їх в необхідні терміни.

У понеділок муніципальні похоронні служби Мадрида заявили, що припинять збір тіл померлих від Covid-19 через брак захисних матеріалів у їхніх працівників.

Кремація та поховання відбуватимуться і надалі, однак родичі мають самостійно доставити тіла в закритій труні.

За даними сайту Worldometer, Іспанія посідає четверте місце за кількістю хворих на коронавірус Covid-19 після Китаю, Італії та США.

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Станом на 25 березня в країні зареєстровано понад 42 тисячі заражених та майже 3 тисячі померлих.

За даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.

Фото: VICTOR SAINZ