Перший професійний тенісист заразився коронавірусом
Укрінформ
Бразилець Тьяго Сейбот Вайлд став першим професійним тенісистом, який здав позитивний тест на Covid-19.
Про це 20-річний спортсмен розповів у соцмережі Twitter.
"Я заразився коронавірусом. Уже тиждень перебуваю на самоізоляції і дотримуюся рекомендацій лікарів. Хочу нагадати вам, що краще нині залишатися вдома. Подбайте також про своїх рідних", - сказав Сейбот Вайлд.
Місяць тому бразилець виграв свій перший професійний титул ATP. У фіналі турніру в Сантьяго (Чилі) бразилець у трьох партіях обіграв 21-річного норвежця Каспера Рууда.
У замороженому рейтингу Сейбот Вайлд посідає 114-те місце.