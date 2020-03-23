Європі може знадобитися до двох років на подолання коронавірусу - китайський експерт

Для повної перемоги над коронавірусом Covid-19 європейським країнам може знадобитися до двох років.

Такий прогноз дав голова шанхайської групи клінічних експертів Covid-19 Чжан Веньхун під час відеоконференції, організованої китайським консульством у німецькому місті Дюссельдорф, повідомляє South China Morning Post.

«Буде абсолютно нормально, якщо вірус буде з'являтися і зникати, і це триватиме один чи два роки... Я можу сказати вам зараз: забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться», - заявив він.

«Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи повинні бути надзвичайно радикальними. Якби весь світ міг перестати рухатися впродовж чотирьох тижнів, пандемію можна було б зупинити. Але я не можу уявити, щоб коли-небудь відбувалася повна глобальна зупинка. Навіть у Німеччині або Європі", - сказав китайський.

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На його думку, без одночасних дій по всьому світу ті країни, які вводять жорсткі заходи, як і раніше будуть зазнавати ризику завезених інфекцій, як це відбувається в Китаї.

За словами Чжана, який також є директором департаменту інфекційних захворювань у лікарні Хуашань при Університеті Фудань у Шанхаї, Китаю в боротьбі з коронавірусом допомогло те, що на самому початку поширення інфекції, більшість установ, підприємств, навчальних закладів було закрито з нагоди свята Китайського Нового року, що значно скоротило контакти населення.

Раніше експерт передбачав, що епідемія в Китаї досягне піку в період із квітня по червень, а потім відступить влітку, повторюючись протягом осені та зими, – і знову досягне свого піку наступної весни, ймовірно у менших масштабах.

Однак, оскільки епідемія стала пандемією, вона неминуче буде тривалою, і коли саме вона може бути взята під контроль – цього літа чи наступного – буде залежати від глобальних зусиль для її стримування, підкреслив експерт.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.