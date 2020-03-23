Кількість померлих через коронавірус у світі вже перевищила 14 тисяч

Загальне число осіб у світі, які померли внаслідок захворювання, викликаного коронавірусом Covid-19, перевищило станом на ранок понеділка 14 тисяч.

Про це повідомляє Worldometers.

Так, станом на ранок 23 березня число померлих від коронавірусу в усіх країнах світу становить 14 703.

Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) та Китаї (3,270), а на третьому місці – Іспанія (1,772).

Загальне ж число інфікованих, включаючи й тих, хто вже одужав, становить наразі 339,182 осіб.

В Україні на цей час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них – летальні).

фото: АА.