Кількість померлих через коронавірус у світі вже перевищила 14 тисяч
Укрінформ
Загальне число осіб у світі, які померли внаслідок захворювання, викликаного коронавірусом Covid-19, перевищило станом на ранок понеділка 14 тисяч.
Про це повідомляє Worldometers.
Так, станом на ранок 23 березня число померлих від коронавірусу в усіх країнах світу становить 14 703.
Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) та Китаї (3,270), а на третьому місці – Іспанія (1,772).
Загальне ж число інфікованих, включаючи й тих, хто вже одужав, становить наразі 339,182 осіб.
В Україні на цей час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них – летальні).
фото: АА.