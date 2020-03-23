Коронавірус у США: 400 померлих, жителям семи штатів наказали сидіти вдома

У Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Влада обох штатів повідомила про запровадження обмежень у неділю, 22 березня, повідомляє DW.

Зазначається, що ці штати приєдналися до штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, Іллінойс, Коннектикут і Нью-Джерсі, котрі ще раніше вдалися до аналогічних заходів. У цих семи штатах проживає загалом понад 100 мільйонів людей. Тож тепер фактично кожен третій американець має не виходити з дому без нагальної потреби.

Водночас упродовж останньої доби в США значно зросла підтверджена кількість інфікованих коронавірусом. За даними Університету Джона Гопкінса, на вечір 22 березня в Сполучених Штатах налічувалося понад 32 тисячі заражених коронавірусом. Летальних випадків унаслідок COVID-19 так само побільшало - тепер їх 400, підрахували експерти університету.

Майже половина випадків у США - понад 15,7 тисячі - припадає на штат Нью-Йорк.

За останніми даними, оприлюдненими Медичним університетом ім. Джона Хопкінса (США), у світі зареєстровано понад 329 тис. випадків зараження COVID-19. 14 380 осіб померли, 97 846 одужали.

Найбільше хворих зареєстровано у Китаї, Італії та США.