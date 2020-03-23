Понад 200 іранців померли, "лікуючись" від коронавірусу алкоголем

Унаслідок вживання фальсифікованого алкоголю в Ірані за кілька тижнів померли понад 200 осіб, котрі за допомогою спиртного намагалися захиститися від коронавірусу.

Про це інформує Al Arabiya.

«Понад 200 людей померли в Ірані протягом останніх тижнів внаслідок отруєння алкоголем, сподіваючись, що він запобігає коронавірусній інфекції», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, жертвами хибних уявлень про властивості алкоголю в Ірані, де він заборонений з 1979 року, стають навіть діти.

Так, видання розповідає про дитину, яка втратила зір і впала в кому після того, як рідні дали їй якийсь алкогольний напій, аби убезпечити від зараження коронавірусом.

Вік дитини не уточнюється.

За останніми даними, оприлюдненими Медичним університетом ім. Джона Хопкінса (США), у світі зареєстровано понад 329 тис. випадків зараження COVID-19. 14 380 осіб померли, 97 846 одужали. Найбільше хворих - у Китаї, Італії та США.