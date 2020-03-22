Іран відмовився від допомоги США у протидії Covid-19

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї відмовився від пропозиції Сполучених Штатів допомогти з протидією поширенню коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це він заявив у телевізійному зверненні з нагоди свята Новруз, повідомляє Радіо Свобода.

«У нас багато ворогів, але найгірший – це США... і тепер вони хочуть допомогти нам», – сказав Хаменеї.

Натомість він закликав Вашингтон допомогти власному населенню. Кілька сотень смертей у США пов’язують із коронавірусною хворобою Covid-19.

Хаменеї також послався на непідтверджену конспірологічну теорію про те, що коронавірус нібито штучно створений у США. «Можливо, ваші (запропоновані – ред.) ліки – це спосіб ще більше поширити вірус», – припустив лідер Ірану.

Тим часом, за даними іранської влади, кількість смертей від коронавірусу в країні сягнула 1 685 людей. Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомило 22 березня про ще 129 смертей протягом останньої доби. Кількість підтверджених випадків захворювання, за даними міністерства, сягає 21 638.

Відтак Іран є третьою країною за кількістю уражених після Китаю та Італії.

Чимало іранців були розлючені тимчасовим закриттям шиїтських святинь і намагалися силою прорватися до внутрішніх подвір’їв двох найбільших храмів.​

Чиновники закликають іранців залишатися вдома під час святкування Новрузу, яке почалося 20 березня і вважається одним із найважливіших свят в Ірані.

У країні зачинені школи, заборонені спортивні та культурні заходи, богослужіння обмежені.

За даними Університету Джона Гопкінса, наразі в світі налічується понад 307 тисяч випадків захворювання на Covid-19. Кількість смертей перевищила 13 тис., водночас 92 383 людини одужали.