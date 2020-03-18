В Ірані починають виробництво тест-наборів
Укрінформ
В Ірані розпочинають масове виробництво тест-наборів власної розробки для виявлення коронавірусу.
Про це повідомив віцепрезидент з питань науки та технологій Сорена Саттарі, інформує агентство Fars.
«Масове виробництво буде налагоджене, тест-набори почнуть надходити до кінця тижня», - повідомив міністр.
За його словами, тест-системи трьох компаній підтвердили відповідність необхідним стандартам. Він додав, що в країні триває виробництво обладнання для відділень інтенсивної терапії, у тому числі, апаратів штучної вентиляції легенів.
Як повідомлялося, іранські вчені заявили, що знайшли комбінацію препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань легенів, викликаних новим коронавірусом.
Фото: АА