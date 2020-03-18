В Ірані починають виробництво тест-наборів

«Масове виробництво буде налагоджене, тест-набори почнуть надходити до кінця тижня», - повідомив міністр.

За його словами, тест-системи трьох компаній підтвердили відповідність необхідним стандартам. Він додав, що в країні триває виробництво обладнання для відділень інтенсивної терапії, у тому числі, апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, іранські вчені заявили, що знайшли комбінацію препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань легенів, викликаних новим коронавірусом.

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