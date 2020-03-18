В Ірані заявили про створення препарату для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом

В Ірані заявили про створення препарату для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом

Укрінформ
Іранські вчені знайшли комбінацію препаратів для лікування пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу.

Про це заявив керівник наукового комітету національного штабу по боротьбі з коронавірусом Мостафа Ганеї, повідомляє IRNA.

За його словами, іранські дослідники знайшли комбінацію препаратів для лікування гострих і хронічних захворювань легенів, викликаних новим коронавірусом.

"Препарат складається з комбінації трьох ліків, що скорочує тривалість госпіталізації до чотирьох днів у пацієнтів із коронавірусною інфекцією", - додав Ганеї.

За його словами, у групі пацієнтів, що приймали цей препарат, 40% виписали до чотирьох днів після госпіталізації.

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Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному місті Ухань.

В Ірані, за останніми даними, число тих, хто заразилися коронавірусом, досягло 16169 осіб, 988 з яких загинули. Зафіксовано 4996 випадків одужання серед тих, що заразилися.

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