Надзвичайний стан в Угорщині пропонують продовжити на невизначений термін
Про це повідомляє Bloomberg.
"Уряд Угорщини попросив законодавців продовжити надзвичайний стан на тлі поширення коронавірусу та запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження неправдивої інформації", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, законопроєктом пропонується дозволити прем'єр-міністру Віктору Орбану вживати заходів для стримування епідемії - тобто подовжувати указами надзвичайний стан - допоки уряд вважатиме це за потрібне.
Поширення неправдивої інформації, що перешкоджає діяльності влади, може спричинити ув'язнення до п'яти років.
Вважається, що намагання уряду стримувати потік інформації випливає з критики незалежними ЗМІ та опозиційними силами рішень уряду щодо управління кризовими ситуаціями, вказує видання.
За останніми даними, в Угорщині від коронавірусної хвороби померли шість осіб. Зараження COVID-19 підтверджено у 131 жителя країни.