Надзвичайний стан в Угорщині пропонують продовжити на невизначений термін

Уряд Угорщини подав до парламенту законопроєкт з пропозицією продовжити на невизначений термін надзвичайний стан, запроваджений через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Уряд Угорщини попросив законодавців продовжити надзвичайний стан на тлі поширення коронавірусу та запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження неправдивої інформації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, законопроєктом пропонується дозволити прем'єр-міністру Віктору Орбану вживати заходів для стримування епідемії - тобто подовжувати указами надзвичайний стан - допоки уряд вважатиме це за потрібне.

Поширення неправдивої інформації, що перешкоджає діяльності влади, може спричинити ув'язнення до п'яти років.

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Вважається, що намагання уряду стримувати потік інформації випливає з критики незалежними ЗМІ та опозиційними силами рішень уряду щодо управління кризовими ситуаціями, вказує видання.

За останніми даними, в Угорщині від коронавірусної хвороби померли шість осіб. Зараження COVID-19 підтверджено у 131 жителя країни.