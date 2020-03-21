Угорщина відкриє транзитний коридор для українців

Угорщина о 21.00 відкриє транзитний коридор для українських громадян, які прямують на автотранспорті зі Словенії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у Facebook.

"Транзитний коридор діє на пункті пропуску Пінце-Торнісентміклош, працює з 21.00 год. до 05.00 год. Проїхати можна лише за визначеним маршрутом, який контролюватиме угорська поліція", - йдеться у повідомленні.

Також працює транзитний коридор з боку Австрії.

МЗС повідомляє, що зараз з Австрії повертається 174 громадянина України спецрейсом авіакомпанії SkyUp.

"Загалом з Австрії вже повернулися 527 українських громадян. Українські консули продовжують консультувати громадян, які наразі перебувають в Австрії", - додали в МЗС.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.

Фото: AA