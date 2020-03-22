У Швейцарії скасували референдум і заборонили збиратися більше п'яти осіб

Федеральна рада (уряд) Швейцарії, де вже зафіксовано понад 6 тисяч випадків зараження коронавірусом, заборонила проведення будь-яких зборів за участю більш як п’яти осіб.

Про це повідомляє Swissinfo.

"На своєму позачерговому засіданні 20 березня 2020 року уряд ухвалив заборонити проведення будь-яких зборів за участю більше п'яти осіб. На кожного, хто порушить цю постанову, буде накладено адміністративне стягнення у вигляді грошового штрафу в розмірі до 100 швейцарських франків (близько 2800 грн - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії також ухвалила відмовитися від проведення призначеного на 17 травня 2020 року референдуму, присвяченого відносинам країни з ЄС та долі угоди про свободу переміщення. Заморожено і процедури підготовки інших федеральних референдумів.

Водночас уряд додатково надасть економіці допомогу в розмірі 32 млрд франків.

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Як повідомлялося, 16 березня уряд Швейцарії оголосив про запровадження режиму "виняткової ситуації". В рамках такого режиму країна переходить до формату централізованого управління, а кантони позбавляються своїх повноважень.