У Швейцарії рекомендують з обережністю приймати препарати з ібупрофеном

Федеральне управління охорони здоров'я Швейцарії рекомендує з обережністю приймати лікарські засоби на основі ібупрофену.

Відповідні рекомендації представлені на сайті відомства.

"Наразі немає однозначних свідчень того, що цей вид ліків погіршує перебіг захворювання. У поодиноких випадках було зроблено спостереження, що вони спричиняють важчий перебіг хвороби. Це, однак, не доведено. Дослідження в цьому питанні тривають. Тим часом рекомендується з обережністю приймати лікарські засоби на основі ібупрофену", - йдеться у повідомленні.

Для зниження температури при захворюванні у відомстві радять використовувати медикаменти на основі парацетамолу.

"Кожен, хто пройшов тривалий курс лікування із застосуванням лікарських засобів на основі ібупрофену, не пов'язаних із Covid-19, повинен продовжувати це лікування, однак, варто проконсультуватися з лікарем у разі появи гострої респіраторної інфекції (кашель, висока температура)", - рекомендує відомство.

Раніше глава МОЗ Франції Олів’є Веран у Twitter також писав, що засоби на основі ібупрофену, якими багато хто збиває високу температуру, краще не використовувати.

За його словами, ібупрофен, як і кортизон, є протизапальними засобами. Тому якщо у хворого жар, краще приймати парацетамол.