Ліків проти COVID-19 не існує - МОЗ закликає не вірити шахраям
Про це МОЗ повідомляє у Facebook.
"У мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати", - йдеться у дописі.
Як наголошують у міністерстві, спеціальних ліків проти COVID-19 у світі немає. А в разі підтвердження наявності коронавірусу пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування.
"Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю", - закликають у МОЗ.
Тих, хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я просить бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час.