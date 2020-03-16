Ліків проти COVID-19 не існує - МОЗ закликає не вірити шахраям

МОЗ застерігає українців від шахраїв, які продають "препарати" проти нового коронавірусу, - у відомстві наголошують, що у світі ще немає ліків від COVID-19.

Про це МОЗ повідомляє у Facebook.

"У мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати", - йдеться у дописі.

Як наголошують у міністерстві, спеціальних ліків проти COVID-19 у світі немає. А в разі підтвердження наявності коронавірусу пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування.

Читайте також: МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус

"Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю", - закликають у МОЗ.

Тих, хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я просить бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час.