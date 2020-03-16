МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус

Українці отримуватимуть від Facebook сповіщення з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

«У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров'я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook. Це дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua та сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua». - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.

Читайте також: Нова Пошта дає 25 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

«Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку МОЗ. Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача», - додали у міністерстві, висловивши вдячність корпорації Facebook за співпрацю, свідомий підхід та соціальну відповідальність.