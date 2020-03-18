Північна Македонія відтермінувала вибори до парламенту через коронавірус

Лідери партій парламенту Північної Македонії домовилися відтермінувати проведення дострокових виборів, які були заплановані на 12 квітня, через коронавірус.

Про це повідомляє MIA.

"Партійні лідери домовилися відтермінувати парламентські вибори, заплановані на 12 квітня, під час зустрічі з президентом (Північної Македонії – ред.) Стево Пендаровскі у вівторок", - йдеться у повідомленні.

На думку політичних лідерів, здоров’я громадян, на тлі поширення коронавірусу, є пріоритетом.

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Нині невідома нова дата дострокових парламентських виборів у країні.

Нагадаємо: у середині лютого парламент Північної Македонії проголосував за саморозпуск, щоб уможливити позачергові парламентські вибори, які мають відбутися 12 квітня.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 188 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7510.