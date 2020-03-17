Весь світ на карантині

Які заходи вживають різні країни для запобігання поширенню коронавірусу

Змиритися з карантинними обмеженнями завжди легше, якщо ти знаєш, що вони запроваджуються не лише в Україні. Порівняти заходи, вжиті українською владою з тим, до чого вдаються в інших країнах, у тому числі – найбільш постраждалих від корона вірусу та в наших ближчих сусідів, Укрінформ пропонує в огляді, підготовленому власними кореспондентами агентства. Дані щодо підтверджених випадків зараження й кількості загиблих по окремих країнах взяті тут.

КИТАЙ: жорстка ізоляція і сучасні технології

80 881 підтверджений випадок, 3 226 померли, 68 703 одужали

Власне з Китаю все й почалося. Коли світ обговорював повне закриття міста Ухань, як щось дивне та вкрай недемократичне, навряд чи хтось міг навіть уявити собі, що щось подібне може застосовуватися на Заході.

Але як виявилося, тактика максимального обмеження контактів є найбільш дієвою в умовах відсутності лікарських засобів. Саме до неї звертаються наразі Європа та Америка.

Отже, ізоляція за місцем проживання, коли навіть продукти харчування людина отримує безконтактно. Для «ходячих» – перевірки температури при виході з житлового комплексу та при поверненні додому.

Для виявлення прихильників збиратися компаніями – БПЛА. Їх, зокрема, використовують для того, щоби… розганяти збіговиська картярів. «У перший же день роботи безпілотника було виявлено, що на дахах 24 високоповерхівок люди грають у карти без масок!», – доповідає влада пекінського району Цзіньхуа.

Не гірше безпілотників працюють і сусіди, яких влада закликає збирати інформацію про мешканців, які порушують обмеження. Китайські домові комітети – страшна сила.

Але окрім жорсткого обмеження пересування громадян аж до тотальної ізоляції, насильного відправлення до лікарень та фанатичного очищення вулиць, приміщень, об’єктів за допомогою неймовірної кількості дезінфікуючих засобів (відповідні картинки в Інтернеті бачили мабуть усі), Китай застосовував новітні технології та креативні підходи. Вони, щоправда, не стали вирішальними, але заслуговують на увагу.

QR-код – нова фішка. Його використовують при оформленні замовлень і оплати рахунків скрізь, реєстрації в готелі та при вході/виході в мікрорайони. Загалом усі установи намагаються перейти на безконтактне спілкування з клієнтами.

Наразі кількість нових інфікувань у КНР іде на спад, але постає небезпека привнесення вірусу із закордону (у материковому Китаї за минулу добу виявлено 21 нового хворого, з них 20 – люди, які прибули з-за кордону, повідомив держкомітет охорони здоров'я КНР). Китай, який став джерелом поширення вірусу на весь світ, не хоче стати його реципієнтом, що може призвести до повторної хвилі захворювання. У понеділок влада КНР рекомендувала жителям країни не здійснювати поїздок за кордон. Для всіх пасажирів, які прибули в пекінський аеропорт з-за кордону, створено перевалочну збірно-розподільчу зону в Китайському міжнародному виставковому центрі. Тут тимчасово розміщують осіб, у яких при проходженні карантинного контролю в аеропорту не було (!) виявлено підвищеної температури, кашлю та інших небезпечних симптомів. Потім їм ще доведеться пройти 14-денний карантин.

Отже, карантин і ще раз карантин. Кращого засобу проти коронавірусу поки що не віднайшли.

ІТАЛІЯ: найбільш уражена вірусом у Європі

27 980 підтверджених випадків, 2 158 померли, 2 749 одужали

Така сумна статистика констатує, що саме ця країна є найбільш ураженою епідемією та визнана зоною ризику на континенті.

Реагуючи на загрозу пандемії, уряд країни призначив спеціального комісара з надзвичайного реагування щодо протидії поширення коронавірусу.

Найбільше страждають північні регіони країни, зокрема Ломбардія і Венето. На суворому карантині в країні перебувають більш як 60 млн людей, тобто майже все населення. Громадянам дозволено виходити з домівок лише для нагальних потреб – купити продукти, господарчі товари та ліки. У випадку порушення – штраф у 206 євро або ув'язнення на три місяці.

У країні призупинена комерційна активність, закриті навчальні заклади, адміністративні установи, заклади громадського харчування.

Слід відзначити, що в Італії фактично заблокована чисельна українська громада. Після закриття кордонів у ЄС і Шенгенській зоні, призупинення транспортного сполучення з Україною – ця проблема набуває особливої гостроти.

ІРАН: коронавірус не страшніший за санкції США

14991 підтверджений випадкок, 853 померло, 4996 одужали

Про перші випадки МОЗ країни оголосив 19 лютого. Зараження в країні почалося з релігійного центру паломництва – міста Кум на півночі країни та досить стрімко розповсюдилося на всю країну.

Іран також став однією з держав, де зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження, у тому числі смертельних, серед високопосадовців: 12 померли, ще 13 заразилися та перебувають на карантині. Також серед смертельних жертв – високопосадовець-аятола, член ради, що визначає верховного лідера Ірану, один з командирів Іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Фото: alarabiyа.net

Багато країн обмежили сполучення з ісламською республікою (Тегеран лише ввів обмеження) і почали евакуацію своїх громадян, щойно стало відомо про поширенні вірусу. Попервах здавалося, що країна зовсім не була готова до «зустрічі» з коронавірусом. Після поширення вірусу в провінції Кум, місто спробували закрити, але це викликало протестні настрої, тому обмеження були дещо послаблені. Іран звинувачували у приховуванні смертей та заниженні статистики смертності, влаштуванні масових поховань, натомість Тегеран звернувся до ООН із заявою про необхідність зняття санкцій США, оскільки ті заважають повномірній боротьбі з коронавірусом, зокрема через неможливість закупити необхідні препарати та засоби. Тегеран запросив у МВФ терміновий транш на 5 млрд доларів США для фінансування заходів боротьби з коронавірусом. Наразі йдеться про налагодження закупівлі за посередництва Швейцарії.

У державі вживаються заходи для запобігання поширенню коронавірусу, основна мета яких – обмежити контакти населення. Всі школи, університети, громадські місця в країні закрито, обмежено поїздки громадським транспортом, введено процедуру його обов’язкової дезінфекції. Карантин введено на ринках. Дезінфекцію на вулицях міст здійснюють із пожежних машин. При цьому релігійні святині залишаються відкритими, хоча рівень відвідуваності – дуже низький, адже громадян закликали залишатися вдома, у деяких містах запроваджено комендантські години. На в’їзді та виїзді з міст встановлено пункти пропуску, на яких перевіряють стан здоров’я. Навіть з огляду на високий рівень смертності, загальний карантин було введено лише минулої неділі.

Фото: FNA

Офіційно влада заявляє, що в країні є близько 110 тисяч лікарняних ліжок, у тому числі 30 тисяч у столиці, у разі потреби обіцяє будувати мобільні лікарні. Заявлена кількість медлабораторій, де тестують на наявність коронавірусу, досягла 22, її планується збільшити до 40.

Президент країни наприкінці лютого порівняв коронавірус із санкціями США – «страху більше, ніж показує реальність». Очевидно, рівень небезпеки було дещо недооцінено.

ІСПАНІЯ: Ні – пляжам і паркам

9942 підтверджених випадки, 342 померло, 530 одужало

З 14 березня в Іспанії діє режим підвищеної готовності через поширення коронавірусу, що передбачає обмеження пересування громадян країною, окрім випадків крайньої необхідності. Людям дозволено виходити на вулицю лише для того, щоб придбати продукти, ліки, предмети першої необхідності та доїхати на роботу чи в інших важливих справах.

Влада країни порекомендувала роботодавцям по можливості перевести співробітників на дистанційний режим роботи, але якщо такої опції немає, то іспанцям дозволено відвідувати робочі місця.

Фото: El Pais

У країні закриті магазини, за винятком продуктових та з продажу предметів першої необхідності, припинено роботу барів, ресторанів, музеїв, театрів, розважальних центрів, не працюють школи та університети.

Крім того, поліція заборонила доступ на пляжі країни – як для місцевих, так і для туристів. Введено заборону на прогулянки в парках.

Також прийнято рішення про відновлення контролю на кордонах та обмеження доступу в країну: в’їзд в Іспанію відтепер дозволяється лише підданим королівства, які прибувають у робочих цілях чи за інших форс-мажорних обставин.

ПІВДЕННА КОРЕЯ: раннє і масове діагностування

8 320 підтверджених випадки, 81 померло, 1 401 одужав

Ця країна, яка знаходиться зовсім неподалік головного осередка хвороби – східного Китаю – стала одним із прикладів, як раннє діагностування може скоротити смертність і видужання від вірусних захворювань. Ключем для цього стали реформи, проведені після спалаху іншого коронавірусу, MERS (Близькосхідного респіраторного синдрому) в 2015 році. Тоді в країні не було достатньо тестів, що змусило хворих ходити з лікарні в лікарню для підтвердження результатів. За ці роки уряд запровадив реформи в системі охорони здоров'я, що сьогодні дало йому змогу миттєво приймати рішення щодо широкого діагностування населення. Але тут йдеться не лише про отримання достатньої кількості тестових наборів. Для цього також знадобилися роки інвестування в інфраструктуру охорони здоров’я, створення сучасних лабораторій з технікою для аналізу зразків, логістики, програмного забезпечення тощо.

У Сеулі швидко прийняли рішення щодо масового використання тестів, ухвалених за рецептами ВООЗ. Тож у країні стало можливим перевіряти до 10 тис. людей на день, у тому числі в спеціальних наметах на великих парковках, де результат був відомий упродовж 10 хвилин. Це дало змогу чітко виявити осередки спалаху хвороби й приймати людей на лікування на ранніх стадіях захворювання.

Крім того, в Південній Кореї після епідемії MERS напрацьований алгоритм дій щодо ізоляції у випадку епідемій, який зараз лише починають застосовувати в інших країнах. Тобто, акцент у Південній Кореї зробили не стільки на карантині, скільки на ранньому діагностуванні. У результаті, смертність від COVID19 у Південній Кореї є однією з найменших – на рівні 0,9% – в порівнянні з іншими країнами. Навіть у США з їхньою розвиненою медициною цей показник удвічі більший і перевищує 1,8%, в той час як у Італії він є одним із найвищих і сягає 7,7%.

НІМЕЧЧИНА: високі темпи поширення і «диктат» Берліна

7610 підтверджених випадків, 17 померли, 67 одужали

Німеччина з її 84 млн населення стала країною, темпи нових інфікувань у якій є одними з найбільших.

Увечері понеділка, 16 березня, до журналістів вийшла канцлер ФРН Ангела Меркель і повідомила про узгоджені між центральним урядом і урядами федеральних земель заходи, яких країна вперто намагалася запобігти кілька тижнів. Питання – у тому, що саме федеральний устрій держави не дозволяє Берліну диктувати всім 16 землям – що робити. Але цього разу, схоже, всі погодилися діяти в унісон.

«Ми 70 років цього не робили, а зараз вимушені робити… Ці заходи є жорсткими, але необхідними», – констатувала Меркель.

Отже: в Німеччині призупинять роботу бари, клуби, музшколи, дискотеки, концерти, музеї, казино, спортивні заклади, ігрові кімнати та інші подібні заклади й навіть борделі (так-так, їх також згадала Меркель).

Дозволено працювати супермаркетам, продуктовим ринкам, аптекам, банкам, пошті, АЗС, магазинам із товарами для тварин, хімчисткам тощо. Більше того, з метою уникнення черг знімається заборона на роботу в неділю, окрім того, години роботи можуть бути збільшені.

Ресторани та інші пункти громадського харчування працюватимуть з 6 ранку до 6 вечора. Володарі цих закладів повинні забезпечити відстань між відвідувачами та невелику їх кількість.

Церкви всіх конфесій не мають проводити служби за участі великої кількості людей.

Вводяться обмеження на відвідання лікарень, будинків престарілих тощо.

Забороняються всі поїздки туристичними автобусами, а також «будь-які відпустки всередині країни та за кордоном». Так само забороняються подорожі не у справах.

Обмежується рух трансграничного пасажирського транспорту, але не вантажних перевезень: економіку треба підтримати всіма засобами.

«Після десяти-дванадцяти днів можна буде побачити, чи діятимуть заходи», – сподівається віце-президент Інституту Роберта Коха Ларс Шаде.

На який строк вводяться обмеження – невідомо. Чи будуть штрафи за їх порушення – теж.

ФРАНЦІЯ: Макрон оголосив санітарну війну

6 633 підтверджених випадки, 148 померло, 12 одужало

Рішенням президента країни Еммануеля Макрона й уряду в країні уведено жорсткий «домашній» карантин.

Франція з початку січня не була у зоні головних ризиків щодо поширення епідемії коронавірусу. У країні було запроваджено перший (найнижчий) рівень епідемічної загрози, який поступово перейшов до другого. Нині країна живе за третім.

Відтак з полудня вівторка, 17 березня, у країні запроваджені жорсткі заходи реагування на загрозливу ситуацію. Найголовніше – це так званий «домашній» карантин або ізоляція. Громадянам дозволено виходити із дому лише у випадках неможливості працювати дистанційно, за потребами здоров'я та здійснення нагальних закупівель, зокрема, продуктів і ліків.

За порушення такого режиму, який поки що триватиме 15 днів, передбачені санкції. Йдеться про штраф у розмірі 38 євро, який буде збільшено до 135 євро.

Для контролю ситуації та надання допомоги мобілізовано 100 тис. поліцейських і військових.

Окрім цього передбачені податкові пільги, компенсації, відстрочки в оплаті оренди і комунальних послуг для установ і бізнесу.

Також Франція закрила кордони на 30 днів.

Президент Макрон, звертаючись до нації, заявив, що країна перебуває у стані війни – санітарної.

США: Ізоляція міністра оборони, заборона паркування в Лос-Анджелесі

4 743 підтверджені випадки, 93 померло, 74 одужало

Президент США Дональд Трамп ще минулої п'ятниці оголосив надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з коронавірусом, щоби вивільнити принаймні додаткові $50 млрд для реагування на загрозу. Влада на місцях скасовує публічні заходи, закриває навчальні заклади. Важко сказати, наскільки своєчасною стала така реакція, однак за чотири останніх дні кількість виявлених хворих зросла майже в чотири рази – з 1,2 тис. до майже 4,7 тис. громадян.

Тим часом, американське населення не поспішає змінювати стиль життя та самоізолюватися, хоча в публічних місцях – у парках, торговельних центрах, спортзалах – людей меншає з кожним днем. Загроза коронавірусу в уяві багатьох далека від реальної небезпеки, втім на свідомість все ж впливають новини про нові смерті, а також про захворювання відомих постатей. Тільки за останні дні в Штатах стало відомо про зараження Тома Генкса і його дружини Ріти Вілсон, партнерки Джеймса Бонда Ольги Куриленко, чорношкірого актора й співака Ідріса Елби й інших. Коронавірус добрався до Конгресу США й Пентагону. Міністра оборони Марка Еспера ізолювали від решти персоналу – він спілкується по відео, щоби не заразитися COVID19. Побоювання виникли й щодо здоров'я глави Білого дому, зокрема, через його контакт із лідером Бразилії Болсонару. Втім в адміністрації заявили: тести президента США на коронавірус виявилися негативними.

Тим не менше, в різних регіонах поступово запроваджуються нові обмеження. У найбільш уражених штатах – Вашингтоні, Нью-Йорку, Каліфорнії та інших – влада розпорядилася закрити всі ресторани й кафе. У Нью-Йорк-Сіті припинена робота всіх нічних закладів. У Лас-Вегасі закрита більшість казино. В Лос-Анджелесі мер заборонив на два тижні видачу квитків для паркування, щоби люди не їздили на роботу у свої офіси в місті.

Коронавірус став однією з причин паніки на Нью-Йоркській біржі. Вперше за останні роки торги припинялися через спрацювання "запобіжників", які мають убезпечити ринок від руйнації. У цьому зв'язку Федеральна резервна система США здійснює кроки, спрямовані на утримання стабільності у фінансовій системі світу.

ШВЕЙЦАРІЯ: заборона зібрань понад 5 осіб у штаб-квартирах міжнародних організацій

2 354 інфікованих, 21 помер, 4 одужало

У зв'язку з поширенням коронавірусу Федеральна рада Швейцарії, відповідно до федерального закону про епідемії, який вперше застосований в конфедерації, класифікувала нинішню ситуацію в конфедерації як "особливу". Це дало змогу федеральному центру обмежувати суверенітет кантонів і брати на себе їхні повноваження в сфері протидії епідеміям, включаючи заборону на проведення масових заходів.

Наразі є рішення уряду про тимчасове закриття шкіл по всій країні та заборону приватних і громадських заходів за участю понад 100 осіб. При цьому, це обмеження діє й стосовно розважальної та спортивної сфер, гірськолижної інфраструктури, музеїв, басейнів. Крім того, обмежено доступ до ресторанів, нічних клубів та барів, де повинно знаходитися не більше як 50 осіб.

Фото: Keystone / Georgios Kefalas

Щонайменше 7 із 26 кантонів країни, включаючи ті, що межують з Італією та Францією, оголосили про закриття всіх магазинів, окрім супермаркетів, продуктових магазинів, АЗС та аптек. Кантон Женева, де знаходяться штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, запровадив надзвичайні заходи, включаючи заборону зібрань понад п’яти осіб у приміщенні та на вулиці.

На даний час заборони на в'їзд до Швейцарії немає, але в МВС не виключають можливість введення жорстких обмежень на пересування на державному кордоні.

НІДЕРЛАНДИ: Дистанція у півтора метри і суд по МН17 у трансляції

1705 підтверджених випадків, 43 померли, 2 одужали

Через спалах коронавірусу в країні не працюють школи, садочки, вищі навчальні заклади та заклади харчування. Діє таке рішення до 6 квітня 2020 року. Відвідувати школи та дитсадки можуть лише діти медиків, поліцейських, працівників супермаркетів, тобто тих, хто не може працювати вдома. Ресторани та кафе готують їжу для своїх клієнтів лише з собою. Також є доставка. Супермаркети та магазини працюють. Товарів удосталь, але попри це – люди скуповують хліб, м'ясо, миючі засоби, туалетний папір та наповнювачі для котячих туалетів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте неодноразово звертався до громадян із закликом припинити паніку й не скуповувати продукти та туалетний папір на тлі світової пандемії коронавірусу.

Марк Рютте

“Скуповувати все в магазинах немає жодної потреби. Подумайте про тих, хто багато працює, а прийде сьогодні ввечері після роботи в магазин – і побачить порожні полиці”, – наголосив Рютте.

У Нідерландах діє заборона на зібрання більше 100 людей. Також міністр охорони здоров’я Брюно Браунс закликав людей дотримуватися дистанції між собою, не підходити ближче, ніж на 1,5 метра. А ще – піклуватися одне про одного, насамперед про людей похилого віку, які перші у групі ризику.

Лікарі відкладають нетермінові операції та обстеження, щоб забезпечити невідкладну допомогу хворим на коронавірус.

Наразі заборонено відвідувати затриманих, які перебувають у місцях позбавлення волі, дозволено спілкуватися лише телефоном.

Через спалах коронавірусу судове засідання у справі МН17 23 березня 2020 року відбуватиметься без присутності громадськості та ЗМІ. Слідкувати за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Air France-KLM – одна з багатьох авіакомпаній, що постраждали від коронавірусу. Впродовж наступних двох місяців вона майже припиняє польоти. Очікується, що будуть перевозити на 70-90% менше пасажирів. У Нідерландах заборонені пасажирські рейси з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї. Нідерланди та Франція вже заявили, що вивчають можливості надання допомоги Air France-KLM, щоб компанія пережила кризу. Також влада Нідерландів пообіцяла надати підтримку підприємцям, які постраждали через коронавірус.

БЕЛЬГІЯ: скандал із розважальними поїздками і сайт для волонтерів у Фландрії

1243 підтверджених випадки, 10 померли, 1 одужав

У Бельгії ситуація була ускладнена тим, що до пандемії країна підійшла без постійно діючого уряду, який не вдалося сформувати після травневих виборів унаслідок політичних суперечок.

Перший хворий на Covid-19, турист-іноземець, був зареєстрований у країні ще 4 лютого. Після того в країні панувала тиша, і лише на початку березня з’явилися перші хворі серед бельгійців. Місцева преса тоді жартувала – не варто хвилюватися, адже на 4-х інфікованих у країні припадає сім міністрів охорони здоров’я (Федеральний міністр та 6 муніципальних). Жарти швидко вгамувалися, оскільки кількість хворих почала подвоюватися ледь не щодня.

Минулого тижня виконуючий обов’язки прем’єр-міністра країни Софі Вільмес затвердила пакет надзвичайних заходів, який містив жорстку рекомендацію не покидати домівок за перших ознак захворювання. Всі учні шкіл, університетів та дошкільних закладів були направлені на карантин до 3 квітня, щоправда, в школах були організовані групи для дітей, за якими батьки не можуть доглядати протягом робочого дня.

Фото: Belga

Були закриті всі кафе, ресторани, кінотеатри, скасовані концерти, спортивні змагання та інші заходи за участю великої кількості людей. Обмеження торкнулися роботи торговельної мережі – продовжили працювати лише продовольчі супермаркети та аптеки, всім іншим магазинам було рекомендовано обмежити часи роботи та не працювати у вихідні дні.

Скорочено кількість поїздів, у громадському транспорті перестали продавати квитки за готівку та обмежили контакт водіїв із пасажирами червоними ланцюгами. Цікаво, що контроль за оплатою проїзду було також припинено, хоча пасажирам пропонується «свідомо» сплачувати проїзд за допомогою електронних квитків.

Щоправда, перехідний уряд отримав повноваження на такі дії вже після того, як їх виконав. Лише минулої неділі, 15 березня, політичні сили Бельгії дійшли компромісу щодо надання уряду Софі Вільмес надзвичайних повноважень на наступні півроку для організації повноцінної протидії вірусу.

Самі бельгійці лише поступово усвідомлюють, наскільки небезпечною є ситуація. Хоча на вулицях з’явилися люди в респіраторних масках, з полиць магазинів зникли всі антисептичні засоби, а всі продавці одягли одноразові рукавички, протягом минулих вихідних розгорівся скандал – більше 10 тисяч бельгійців відправилися в кафе і ресторани сусідніх Нідерландів, чим викликали шок у місцевих та у власного уряду. Така ж ситуація спостерігалася у сусідньому Люксембурзі, куди бельгійці масово відправилися на шопінг та дозвілля, враховуючи те, що місцеві бельгійські розважальні заклади й магазини були зачинені.

Вже у понеділок, 16 березня, коли кількість підтверджених випадків інфекції перевищила тисячу осіб, а кількість померлих від вірусу сягнула 10, уряд звертався до молоді з проханням «не тусуватися» масово на квартирах, з огляду на зачинені бари.

Є й позитивні приклади. У Фландрії після заклику місцевого уряду – лише протягом одного дня на спеціальному сайті зареєструвалися 2800 волонтерів, які висловили готовність допомагати літнім людям – доставляти продукти, доглядати за дітьми, або вигулювати собак, – адже життя продовжується.

Цікавою є рекомендація дітям та молодим людям уникати контактів з літніми людьми. Адже вірус, який може минути непомітно для перших, може стати фатальним для других. Це правило розповсюджується й на родини також.

У понеділок до нації звернувся Король Бельгії Філіп 1, який зазначив, що країна постала перед безпрецедентним викликом у сфері здоров’я, подолати який можливо лише разом, чітко виконуючи інструкції від уряду.

Згадані жорсткі обмежувальні заходи впливають на ритм повсякденного життя, але вони ж його і рятують. Бельгія лише поступово підходить до розуміння цього факту. Вірусологи прогнозують, що атака Covid-19 сягне піку в країні протягом наступних тижнів.

АВСТРІЯ. Вулична прогулянка лише зі співмешканцями і комендантська година у Тиролі

1211 інфікованих, 3 померли, 8 одужали

Влада Австрії рішуче реагує на поширення коронавірусу та вживає одні з найбільш жорстких заходів у Європі з обмеження поширення інфекції.

Перший великий пакет заходів був прийнятий 10 березня та передбачав, зокрема, заборону проведення масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та понад 100 осіб у приміщенні. Це стосувалося як громадських культурно-розважальних та спортивних заходів, так і приватних урочистостей (святкування дня народження чи весілля), а на порушників чекав адмінштраф у розмірі 1450 євро. Також було прийнято рішення про закриття ВНЗ, а всіх роботодавців закликали перевести працівників на дистанційний режим роботи. На виконання цих рішень в Австрії припинили роботу великі музеї, театри, філармонії та опери, передчасно завершилася хокейна ліга, призупинила матчі футбольна бундесліга, розпочалося закриття гірськолижних курортів.

З понеділка, 16 березня, почав діяти новий пакет заходів, який де-факто перевів Австрію в режим карантину. У країні припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. Також закрилися школи й дитсадки (залишено можливість опіки за дітьми, батьки яких перебувають на службі, наприклад, поліцейські та лікарі). У церквах припинено відкриті богослужіння.

Введено заборону на зібрання людей на вулицях у кількості більше 5 осіб. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції й виходити з дому лише у трьох випадках: по невідкладній професійній діяльності, за продуктами чи в аптеку, або ж для допомоги іншим людям. Прогулянка вулицею, в разі необхідності, дозволена, однак лише наодинці, або з людьми, з якими є спільне проживання у квартирі. Заборонена робота спортивних й ігрових майданчиків та інших майданчиків громадського використання.

За порушення зібрань на вулиці можливий адмінштраф у розмірі до 2180 євро, за порушення заборони щодо використання спортмайданчиків – до 3600 євро.

У федеральній землі Тіроль, що на кордоні з Італією і де зафіксовано вже 275 випадків зараження коронавірусом, введено де-факто комендантську годину.

Обмеження руху громадського транспорту в країні поки що немає, але це розглядається.

В Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. Мобілізації підлягають громадяни, які протягом останніх 5-ти років проходили альтернативну цивільну службу. Військовослужбовців почали залучати до підтримки спрямованих на боротьбу із Covid-19 заходів цивільних органів влади.

На подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу, австрійська влада вже виділила 4 млрд євро.

Громадянам із підозрою на Covid-19 наказано інформувати про це медслужби по телефону, а не приходити самостійно в клініки.

КАНАДА: Заборона на швартовку суден із понад 500 пасажирами і перенаправлення авіарейсів

441 підтверджений випадок, 4 померлих, 11 одужали

З кінця минулого тижня Канада запровадила жорсткі обмежувальні заходи для сповільнення поширення вірусу. Федеральний уряд закрив кордони країни для іноземців, заборонив швартовку суден із понад 500 пасажирами на борту, перенаправив усі заокеанські авіаційні рейси до чотирьох аеропортів та суттєво посилив перевірки як у летовищах прильоту, так і вильоту. Окрім цього, канадський МЗС застеріг громадян від будь-яких подорожей за кордон на невизначений час, а міністерство охорони здоров’я закликало всіх, хто виїздив за межі Канади, самоізолюватися на 14 днів.

Утім, у федеративній Канаді сфера охорони здоров’я входить до повноважень провінцій та територій, тож саме вони вживали основні кроки. Підхід кожної з 13 адміністративних одиниць Канади різниться, залежно від ситуації на її території, але загалом визначається потребою забезпечити соціальне дистанціонування. Так, у найбільшій провінції Квебек із неділі щонайменше на два тижні зачинені більшість розважальних закладів, серед яких: кінотеатри, спортзали, бібліотеки, бари, басейни, гірськолижні курорти тощо. Усі заходи, що проходять у приміщенні та передбачають участь понад 250 осіб, – скасовані, у тому числі Чемпіонат світу з фігурного катання. Більшість університетів перейшли на дистанційне навчання. Все ж, влада вирішила не закривати поки що ресторани, наказавши лише вдвічі скоротити посадку. Також карантин було оголошено у державних школах. Подібні обмежувальні заходи, в тому числі шкільні карантини, діють й у інших адміністративних одиницях країни.

ЧЕХІЯ: шалені штрафи за порушення карантину

383 інфікованих, 0 померли, 3 одужали

Ще коли заражених було набагато менше, республіка вдалася до надзвичайно жорстких заходів уповільнення поширення інфекції та стала четвертою європейською країною після Італії, Іспанії та Австрії, яка заборонила всім – і своїм, й іноземцям, які перебувають у республіці, – вільне пересування на всій території Чехії.

Максимально жорсткі заходи з упередження поширення коронавірусу – тотальний карантин та драконівські штрафи за його порушення – влада Чеської Республіки ввела в ніч на 16 березня.

«Ми вирішили обмежити вільне пересування людей у країні, починаючи з 00 годин 16 березня до 6 ранку 24 березня», – сказав прем’єр-міністр Андрій Бабіш.

У цей період людям можна ходити виключно на роботу та у робочих справах, за найбільш необхідними покупками, при потребі догляду за близькими. Інші види спілкування забороняються, включно з відвіданням лікарень і будинків престарілих.

При відвіданні магазинів чи поштових відділень, люди повинні тримати відстань не менше 2 метрів, постановила влада.

Урядові структури зможуть надавати послуги лише з понеділка по середу максимум три години на добу.

Повністю ізольовані близько 20 населених пунктів з кількома десятками тисяч мешканців.

Починаючи з понеділка, всім іноземцям заборонено в’їзд до Чехії, а чехам – за кордон. Обмеження та контроль на кордонах були введені ще раніше, коли інші країни ЄС про це тільки розмірковували.

За порушення індивідуального карантину обіцяють штрафувати на суму до трьох мільйонів крон (3,3 млн грн)! Щоправда, як буде впроваджуватися на практиці покарання – Бабіш не сказав. Але зазначив, що на допомогу поліції кинуто військових.

Навмисне поширення захворювання оголошено в ЧР кримінальним злочином і загрожує тюремними строками.

ІЗРАЇЛЬ. Релігійні церемонії до 10 осіб, не більше двох людей в авто

304 інфікованих, 0 померли, 5 одужали

Карантинні заходи в Ізраїлі були посилені з 15 березня. Закриті навчальні заклади, торговельні центри, дискотеки, бари, установи громадського харчування, спортзали, басейни, аквапарки і зоопарки, кінотеатри, театри й інші культурні установи, об'єкти національної спадщини.

Працюють аптеки, продуктові магазини, а також заклади, які продають їжу на винос. Ресторани і кафе також можуть працювати тільки в режимі доставки. Молитовні та релігійні церемонії можуть проводитися групами до 10 осіб у кожній, за умови збереження мінімальної відстані 2 метри одне від одного, й не більше двох груп одночасно в одному приміщенні.

Компаніям, підприємствам і установам рекомендовано підготуватися до продовження роботи в режимі «з дому». У місцях, де потрібна присутність співробітників, можна продовжувати працювати з дотриманням санітарної відстані не менше 2 метрів. Рекомендовано уникати поїздок у громадському транспорті та більше двох осіб в одній машині. Заборонені будь-які збори більше 10 осіб.

За порушення карантинних норм встановлений штраф: 5000 шекелів ($1350).

При більш важких порушеннях можлива кримінальна відповідальність (вже заведено близько 20 справ). До 2 років, наприклад – за порушення режиму роботи (точніше не-роботи) закладів. До 7 років – якщо людина масово свідомо піддавала ризику зараження інших.

За даними міністерства охорони здоров'я, на цей час 50 337 ізраїльтян перебувають на домашньому карантині (всього через карантин пройшли до 73 тисяч ізраїльтян). Підвищену тривогу викликає зростання числа медиків, які заразилися на коронавірус (19 осіб) або перебувають на карантині (близько 2000).

При цьому міністерство охорони здоров'я країни вимагає від уряду більшої жорсткості карантинних заходів – аж до призупинення виробництва, крім найнеобхіднішого, і скорочення роботи громадського транспорту.

ЕСТОНІЯ. Засідання парламенту тільки по понеділках та інфогодина членів уряду

225 інфікованих, 0 померли, 1 одужав

Найбільшу кількість захворювань зафіксовано в Харьюмаа («столичний» повіт, до якого входить Таллінн), а також на найбільшому з естонських островів – Сааремаа. На островах взагалі введений особливий карантин, їхнє сполучення з материковою частиною країни обмежено.

У більшості естонських пацієнтів спостерігаються легкі симптоми захворювання. Серед інфікованих мало дітей, а також людей похилого віку (попри те, що останні входять до категорії підвищеного ризику; вони перебувають під особливим наглядом). За статистичними даними, пересічний заражений на коронавірус тут – людина середнього віку.

12 березня Естонія оголосила надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня. Відповідно закриті школи та університети, спортивні зали та клуби, басейни, водні центри, дитячі ігрові кімнати, музеї, театри й кінотеатри. Заборонено проведення публічних заходів. Введена заборона на в'їзд у країну громадян іноземних держав. Роботу продовжують тільки дитячі садки. Торговельні центри працюють за скороченим графіком, продуктові магазини й аптеки – за повним.

У понеділок через пандемію естонський парламент затвердив тимчасові зміни в регламенті. Тепер пленарні засідання проводитимуться тільки по понеділках. Крім того, по середах парламентарії збиратимуться на інфогодину, під час якої члени уряду відповідатимуть на депутатські запитання.

ПОЛЬЩА: виборча кампанія під акомпанемент коронавірусу

205 інфікованих, 5 померли, 0 одужали

У Польщі серед заражених є, зокрема, міністр екології та генеральний командувач родів збройних сил РП.

Польща стала однією з перших європейських країн, яка почала запроваджувати заходи з протидії коронавірусу, ще до того, як у країні був зафіксований перший випадок зараження вірусом SARS-CoV-2.

Зокрема, Сейм країни 3 березня ухвалив спецзакон щодо протидії коронавірусу, а перший випадок зараження у країні було підтверджено 4 березня. Законом, який підписав президент країни Анджей Дуда 7 березня, передбачається, зокрема, що працедавець зможе доручити працівнику дистанційне виконання роботи. В умовах закриття шкіл і дитсадків батьки, які братимуть звільнення на роботі для догляду за дітьми, отримуватимуть матеріальну допомогу до 14-ти днів.

Крім того, документом було визначено прискорений алгоритм закупівлі медикаментів для протидії коронавірусу без необхідності проведення тривалих за часом тендерів, а також спрощений алгоритм будування і переобладнання приміщень під медичні заклади без необхідності дотримання всіх будівельних норм. Головному фармацевтичному інспектору надано право визначати максимальні ціни на певні медикаменти, необхідні для протидії коронавірусу, визначено порядок залучення армії до протидії поширенню інфекції, а також можливість перепланування бюджетних видатків.

Згодом, 12 березня, у Польщі оголошено стан епідеміологічної загрози і розпочалося створення мережі інфекційних лікарень для протидії коронавірусу. У країні тимчасово, до 25 березня, з можливістю продовження на наступний термін, припинено навчання у школах, вишах, роботу культурних закладів та розважальних закладів.

У той же час на внутрішніх кордонах з країнами ЄС запроваджено санітарний контроль, а вже через три дні Польща закрила свої кордони для іноземців, а всіх громадян країни, які повертаються з-за кордону, зобов’язала добровільно пройти карантин. За порушення карантину загрожує штраф у розмірі 5 тис. злотих (приблизно 1150 євро).

Епідемія коронавірусу в Польщі збіглася з активною фазою президентської виборчої кампанії. Хоча офіційно кампанію ніхто не відміняв, усі кандидати вже, фактично, припинили масові зустрічі з виборцями і багато хто з них закликають перенести вибори з травня на більш пізній термін. Влада поки що не наважилася на цей крок, але не виключає його в недалекому майбутньому.

CЛОВАЧЧИНА: новий уряд у тіні коронавірусу

72 інфікованих, 0 померли, 0 одужали

Станом на 17 березня у Словаччині поки що без летальних наслідків. Водночас, серед заражених є кільканадцять лікарів.

Новий глава словацького уряду Ігор Матовіч, який має скласти присягу в суботу, 21 березня, отримає завдання почати правління у непростий для країни й у цілому для Європи час. Він критикує уряд свого попередника Петера Пеллегріні за недостатньо рішучі й швидкі кроки щодо протидії розповсюдженню коронавірусу.

Перший випадок зараження коронавірусом у Словаччині зафіксовано 6 березня, а 9 березня у країні на 14 днів було заборонено проведення всіх спортивних, культурних і розважальних заходів. Тоді ж у країні запроваджено двотижневий карантин для словаків, які поверталися з Італії, Китаю, Ірану й Південної Кореї, за порушення його можна отримати штраф – 1650 євро.



З 12 березня у країні запроваджено надзвичайний стан, що передбачає, зокрема, двотижневе закриття кордонів для іноземних громадян, вимушені канікули у школах, призупинення роботи розважальних комплексів, торговельних центрів тощо. Прем’єр Пеллегріні заявив, що уряд не забезпечуватиме централізовано всіх громадян медичними масками, кожна фірма має самотужки дбати про своїх працівників. Водночас, з 15 березня уряд Словаччини своїм розпорядженням запровадив надзвичайну ситуацію в службі охорони здоров’я. Це, зокрема, дає владі змогу ефективно розподіляти медичний персонал відповідно до напрямів діяльності й приймати хворих на коронавірус у приватних клініках.

УГОРЩИНА: державне свято на пустих вулицях

50 підтверджених випадків, 1 помер, 2 одужали

Перші випадки зараження коронавірусом у країні зафіксовано 4 березня, причому першими зараженими були іноземці – троє іранців та британець, який проживав в Угорщині, але часто літав до Мілана. З огляду на небезпеку поширення коронавірусу з боку іранців, першим обмежувальним рішенням Будапешта було призупинення видачі віз іранцям. Згодом влада країни депортувала з країни багато іранських студентів за порушення режиму карантину.

В середу, 11 березня, в Угорщині введено стан загрози у зв’язку з коронавірусом і обмежено проведення масових зібрань. Наступного дня уряд країни запровадив спеціальні заходи, зокрема відновлюючи прикордонний контроль з сусідніми країнами ЄС – Австрією та Словаччиною, а також забороняючи приїзд до країни іноземців з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану. Натомість громадян країни, які повертаються з-за кордону, вирішено направляти на двотижневий карантин. Прем’єр-міністр Віктор Орбан оголосив про закриття – 17 березня – кордонів країни для іноземців, а також максимальне обмеження роботи різних установ та публічних місць. Водночас, угорський уряд оголосив про набір волонтерів серед медпрацівників віком 18-48 років для здійснення заходів з протидії коронавірусу.

Відзначаючи угорське національне свято – річницю початку революції 1848 року – керівництво країни підняло державний прапор на безлюдній площі, транслюючи подію по телебаченню.

ЛАТВІЯ: суди розглядають лише термінові справи

49 підтверджених випадків, 0 померли,1 одужав

У понеділок, 16 березня, депутати латвійського Сейму підтримали введення нових заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Скасовано всі публічні заходи. Торговельні центри Риги скорочують час роботи. На ринках прибирання та дезінфекція проводяться частіше, аніж раніше, наприклад, на Ризькому центральному ринку – щогодини. Суди розглядатимуть лише термінові та найважливіші справи.

Школи оперативно розробляють заходи щодо організації дистанційного навчання. У дитсадках діятимуть тільки чергові групи, однак батькам рекомендовано по можливості не відводити дітей до садочків. Міжміські автобуси скорочують кількість рейсів (міжнародні рейси заборонені зовсім).

МОЗ опублікувало список номерів телефонів, за якими можна отримати більш детальну консультацію, як організувати життєдіяльність у таких умовах.

ТУРЕЧЧИНА: туроператорам рекомендували перенести початок курортного сезону

47 підтверджених випадків, 0 померли, 0 одужали

Туреччина повідомила про перший випадок в числі останніх – у ніч з 10-го на 11-те березня. У той момент кількість інфікованих в усьому світі вже становила більше 114 осіб, померлих – більше 4 тисяч.

У країні не чекали першого випадку, аби почати діяти. Заходи профілактики та запобігання потрапляння вірусу в країну почалися заздалегідь. Польоти в Китай було припинено ще 3 лютого, в Іран – 23 лютого, з 29 лютого – в Південну Корею та Італію, далі у березні додавалися інші країни. Наразі загальна кількість – 20 країн. Інформування населення і підготовка спецзасобів почалися заздалегідь. Наприклад, ще наприкінці лютого швейні фабрики припиняли виробництво одягу і переходили на випуск засобів захисту. І, що суттєво, у країні розробили власну тест-систему та успішно її застосовують.



Ще одним з основних превентивних заходів став карантин. 25 лютого під нього потрапили 132 особи авіарейсу Тегеран-Стамбул, який екстрено сів в Анкарі, оскільки у деяких пасажирів на борту виявили ознаки зараження. Своєрідний рекорд карантинних заходів – 10 тисяч 330 прочан, котрих повернули до Туреччини із Саудівської Аравії, з малого хаджу. Аби спостерігати за станом їхнього здоров’я, в Анкарі та Коньї відселили п’ять університетських гуртожитків. Наразі у двох прочан — підтверджено зараження коронавірусом. Нині працює гаряча лінія, на яку слід повідомляти про підозру зараження.

З цього понеділка в країні закрито всі навчальні заклади: школи – на тижневі канікули, виші – на тритижневі. Далі у школах освітній процес відбуватиметься дистанційно. Спортивні змагання до кінця квітня проводитимуть без глядачів. Усі міжнародні заходи, у тому числі конференції, виставки, симпозіуми, перенесли на пізніші (не визначені конкретно) терміни. Скасовано проведення всіх освітньо-розважальних заходів, закрито музеї, концертні зали, театри, кінотеатри, нічні клуби, тощо. На вулицях, особливо біля аптек, магазинів здійснюють дезінфекційні обприскування.

Держслужбовцям заборонили виїзди за кордон. Відміняються зарубіжні поїздки вищого керівництва держави, у тому числі президента, та візити з-за кордону. Наприклад, зустріч президента Ердогана з Макроном та Меркель, яка мала сьогодні відбутися в Стамбулі, пройде в режимі відеоконференції.

Турецька промисловість та громадський транспорт працюють як раніше, але за посилених заходів дезінфекції (у тому числі для таксі). Обмеження торкнулися «святої святих» турецької економіки – туризму. Туроператорам рекомендували перенести початок курортного сезону на кінець квітня та резонно зауважили, що доцільніше прийняти менше туристів, а не приваблювати туристичні потоки.

Особливу небезпеку для Туреччини становить Сирія, звідки до кордону з Туреччиною час від часу, залежно від обстановки в країні, прибувають біженці. За підтримки ВООЗ та Мінохорониздоров’я Туреччини – в країні відкривають 3 карантинні центри.

Примітно, що в магазинах здебільшого не спостерігається ані паніки, ані тотально порожніх полиць, – розкуплені крупи та макаронні вироби швидко поповнювали новими запасами. У мінторгівлі запевнили, що слідкують за цінами на спецзасоби та продукти, а також закликали громадян повідомляти про порушення, зловживання чи значні підняття цін. Єдине, що часом можна було знайти не в кожній крамниці чи аптеці – дезінфікуючі засоби та колонью, ароматизовану рідину на основі спирту, яку в Туреччині традиційно використовують для обтирання рук. Але і на цей продукт ажіотаж уже спав.

ЛИТВА. Готелі для ізоляції і залучення лікарів

18 підтверджених випадків, 0 померли, 1 одужав

Карантин у Литві введено з 16 березня, попередньо – на два тижні. На цей час заборонені всі публічні заходи, робота перукарень, салонів краси, казино. Закриті всі освітні й дошкільні заклади, дитячі центри дозвілля (а також центри для літніх людей та інвалідів). Оголошено шкільні канікули, і налагоджується можливість дистанційного навчального процесу. Заборонено торгівлю в магазинах, які не продають продовольчі товари. Працюють продовольчі магазини і ринки, аптеки та ветеринарні магазини-аптеки. Кафе і бари можуть працювати лише у режимі надання послуг – «їжу на винос». Держустанови не повинні надавати необов'язкові послуги.

Заборонено відвідування пацієнтів у лікарнях, за винятком малолітніх дітей (якщо є дозвіл лікаря). Відкладаються всі планові операції, за винятком термінової медичної допомоги. Обмежено потік пасажирів у міжміському транспорті, між пасажирами повинна дотримуватися відстань не менше 1 метра, транспортні засоби регулярно дезінфікують.

Повідомлено, що приміщення готелів можуть використовуватися для ізоляції людей – за домовленістю з муніципальними постачальниками послуг. При цьому лікарів, резидентів Литви, в майбутньому можуть почати залучати до роботи, незалежно від їхньої поточної підлеглості по службі.

Ольга Танасійчук, Андрій Лавренюк, Ольга Будник, Василь Короткий, Ярослав Довгопол, Ірина Драбок, Дмитро Шкурко, Максим Наливайко, Олег Кудрін, Юрій Банахевич

Фото: АА, DPA, Укрінформ та з відкритих джерел