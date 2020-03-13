Президент Бразилії запевняє, що в нього немає коронавірусу

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що тест не підтвердив наявність у нього коронавірусу.

Про це він написав у Twitter.

«Тест на COVID-19 виявився негативним. Не вірте фейковим новинам», - зазначив Болсонару.

Раніше коронавірус виявили у помічника Болсонару – Фабіо Вайнгартена. На тлі цього була поширена інформація, що сам Болсонару теж хворий. Однак його тест є негативним.

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

Як повідомляв Укрінформ, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5088, одужало 69 779 особи.

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В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців. В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.