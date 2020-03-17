У Берліні створюють лікарню на 1000 місць

Сенат Берліна 17 березня ухвалив низку заходів, спрямованих на стримування поширення коронавірусу та боротьбу з його наслідками.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Планується створити разом з Бундесвером та іншими партнерами лікарню потужністю до 1000 пацієнтів з Covid-19, в якій лікуватимуть як легкі випадки, так і пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, зокрема апаратів вентиляції легень", - заявила сенатор з питань охорони здоров’я Ділек Калайчі.

Лікарню планується облаштувати на території Берлінського виставкового центру, а використовувати виключно в тому випадку, якщо не буде вистачати основних потужностей. "Це запобіжний захід", - уточнила сенатор.

Вона нагадала, що у місті продовжать працювати лише ті заклади та торгівельні точки, які абсолютно необхідні для підтримання життєдіяльності міста. Проте люди, перебуваючи в них, мають тримати дистанцію не менш як 1,5 метра.

Відвідування ресторанів і кафе дозволено з 6 ранку до 6 вечора, після чого заклади лише можуть робити доставку. Ігрові майданчики та зоопарки вирішили не закривати, адже свіже повітря корисне для здоров’я, головне – тримати дистанцію.

Калайчі сказала про "стрибок у позитивних випадках захворювання, особливо у Берліні" (300 підтверджених випадків, з них 3 тяжкі).

На цей час про обмежувальні заходи заявила низка федеральних земель, а Баварія навіть оголосила себе стан лиха.

Тим часом міністр сільського господарства ФРН Юлія Клекнер виступила у вівторок з закликом до громадян не скуповувати панічно продукти харчування та запевнила, що їх достатньо та перебоїв не передбачається.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7478.

Фото: dpa