У Німеччині за добу - понад 1000 нових заражень коронавірусом

Німецькі фахівці вважають, що результативність вживаних заходів з уповільнення поширення коронавірусу проявиться за 10-12 днів, наразі ж кількість інфікованих збільшилася в країні за добу на понад одну тисячу.

Про це поінформував на брифінгу в понеділок у Берліні віцепрезидент Інституту Роберта Коха Ларс Шаде, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість нових заражень продовжує збільшуватися відносно швидко. Зараз у Німеччині зареєстровано 4838 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом Sars-Cov-2. Померли 12 людей… Після 10-12 днів можна буде побачити, чи діятимуть заходи", - сказав він.

Експерти наголошують на важливості уникати контактів та натовпу через ризик зараження. Зокрема, Шаде закликав людей не проводити так звані коронавірусні вечірки, коли люди запрошують додому велику компанію через те, що клуби закриваються. "Будь ласка, не робіть цього", - звернувся Шаде до співгромадян.

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За даними Інституту Роберта Коха, найбільш постраждала земля, як і раніше, Північний Рейн-Вестфалія – 1407, на другому місці Баварія – 886, на третьому Баден-Вюртемберг - 827. У трьох землях менше 300 випадків, включно Берлін, де зафіксовано 265 інфікувань; в чотирьох – від 100 до 170; у решті – менше як 85.

Утім ЗМІ надають набагато більші цифри, причому з посиланням на міністерства охорони здоров’я земель. Зокрема, у Північному Рейн-Вестфалії – 2493, у Баварії – 1034.

Фото: АА