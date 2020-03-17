Помпео закликав Китай не поширювати чутки про "американське" походження COVID-19

Державний секретар Майкл Помпео у телефонній розмові з головою міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю Яном Цзечі висловив протест щодо заяв окремих представників китайської влади про те, ніби коронавірус в Ухань могли занести США.

Про це інформує Державний департамент США.

"Держсекретар Помпео висловив рішучі заперечення американської сторони з приводу намагань Китаю перекласти вину за виникнення COVID-19 на Сполучені Штати", - зазначається в повідомленні.

Помпео наголосив, що зараз не на часі поширення дезінформації та дивних чуток - "натомість настав момент для всіх країн згуртуватися разом у боротьбі з цією спільною загрозою".

Напередодні представник зовнішньополітичного відомства Китаю Чжао Ліцзян заявив, що "нульовий пацієнт" світової пандемії міг походити зі США, а не з китайського міста Ухань.

"Можливо, американська армія принесла епідемію в Ухань", - заявив китайський чиновник, відомий своїми провокаційними заявами на адресу США.

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Як повідомлялося, дані за січень та лютий показали, що внаслідок епідемії коронавірусу в Китаї промислове виробництво, роздрібна торгівля та інвестиції в активи зменшилися набагато більше, ніж очікували аналітики.

На цьому тлі деякі фірми в Китаї стурбовані тим, що транснаціональні компанії можуть знизити свою залежність від їхньої продукції, прискоривши перехід на альтернативні виробничі бази.