Коронавірус завдав економіці Китаю більшої шкоди, ніж очікували аналітики - ЗМІ

Дані за січень та лютий показали, що у Китаї промислове виробництво, роздрібна торгівля та інвестиції в активи зменшилися набагато більше, ніж очікували аналітики.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Дані, які були опубліковані у понеділок показали, що обсяги виробництва тільки за січень та лютий впали на 15,7%, а інвестиції в сектор зменшилися на 31,5 %», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оборот роздрібної торгівлі впав на 20,5%. У той же час за перші два місяці 2020 року інвестиції Китаю в основний капітал (витрати на майно, автівки та обладнання) знизилися на 24,5% порівняно з тим же періодом минулого року.

Тим часом деякі фірми в Китаї стурбовані тим, що транснаціональні компанії можуть знизити свою залежність від продукції китайського виробництва, прискоривши перехід на альтернативні виробничі бази. Це може завдати шкоди розгалуженій системі поставок, яка була побудована на материку протягом останніх десятиліть.

Водночас речник Національного бюро статистики Мао Шенгіонг уже заявив, що «вплив вірусу є короткочасним та піддається управлінню».

У свою чергу, Центральний банк Китаю повідомив, що застосовуватиме різноманітні заходи, щоб знизити вартість запозичень для компаній, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Також зазначається, що аналітики закликають скоординувати зусилля серед політиків у всьому світі для боротьби із наслідками пандемії коронавірусу, які повинні включати фінансове стимулювання економіки.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.