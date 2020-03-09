Китайський епідеміолог спрогнозував, як довго коронавірус “гулятиме” світом

Провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що коронавірус Covid-19 розповсюджуватиметься світом щонайменше до кінця червня.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на виступ експерта по місцевому телебаченню.

«За моїми підрахунками, епідемія (коронавірусу - ред.) буле розповсюджуватися світом щонайменше до кінця червня. Потрібно посилити санітарний контроль на кордонах та встановити жорстку карантинну політику для людей, які приїжджають із зарубіжних регіонів, котрі зачепила епідемія коронавірусу», - заявив Чжун.

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Також епідеміолог підкреслив, що китайська провінція Гуандун, яка є великим китайським міжнародним хабом, «можливо потребуватиме допомоги, щоби контролювати приїзд людей із таких районів світу».

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня 2020 року у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання Covid-19.

фото: Xinhua