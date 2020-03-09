У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб.

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На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 березня 2020 року, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання на Covid-19.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу - у Чернівцях.