Помпео звинуватив Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус

Уряди Ірану та КНР приховували від світової громадськості вкрай важливу інформацію щодо тяжкості спалаху коронавірусу у своїх країнах.

З такою заявою виступив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє AP.

"Державний секретар Майк Помпео 25 лютого розкритикував Китай та Іран за їх реакцію на спалах коронавірусу, звинувативши уряди двох держав у цензурі та намаганні приховати тяжкість спалаху смертельної хвороби", - йдеться у повідомленні. Зокрема, Помпео розкритикував Пекін за вигнання з країни трьох журналістів Wall Street Journal та заявив, що вільна преса необхідна, щоб забезпечити надання точної інформацію про вірус.

"Вигнання наших журналістів ще раз викриває невирішену проблему, що призвела свого часу до спалаху SARS та теперішнього спалаху коронавірусу - цензури. Це може мати смертельні наслідки", - сказав Помпео.

Також, за словами Помпео, США сильно стурбовані інформацією, що свідчить про те, що іранський режим може приховувати від світової громадськості вкрай важливі подробиці щодо спалаху коронавірусу на території країни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.