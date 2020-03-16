Франція іде на "домашній" карантин

У Франції на загальнонаціональному рівні запроваджують так званий домашній карантин для громадян та відкладають другий етап місцевих і регіональних виборів.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон у зверненні до нації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Кожний з вас повинен - і я закликаю до цього - обмежити щоденне спілкування з іншими людьми… Я прийняв рішення запровадити заходи з обмеження подорожей та контактів між людьми, на моє переконання, це є абсолютно необхідним», - сказав французький лідер.

Він зазначив, що від полудня вівторка і щонайменше на 15 днів набуде чинності заборона на будь-які зустрічі у публічних місцях.

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«Ви повинні обмежити ваші контакти», - наголосив президент, додавши, що все спілкування має відбуватися лише удома. Ця вимога діятиме також у метрополіях Франції та її заморських територіях. Окрім цього він рекомендував не потискати руки під час спілкування.

Макрон повідомив про рішення Євросоюзу тимчасово закрити з вівторка зовнішні кордони для громадян третіх країн. А також заявив про розгортання з вівторка, 17 березня, військових польових госпіталів, зокрема, у регіоні Ельзас.

Глава республіки поінформував про рішення перенести другий етап місцевих і регіональних виборів, запланованих на 22 березня.

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Окрім цього, президент Франції заявив про рішення уряду, яке стосується фінансово-економічних пільг для бізнесу, включаючи компенсацію кредитних зобов'язань та відтермінування оплати за комунальні послуги.

Макрон нагадав про ухвалене раніше рішення керівництва країни тимчасово закрити адміністративні та навчальні заклади, скасувати публічні масові заходи.

Станом на вечір 16 березня у Франції підтверджено 6 633 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 148 осіб померли.