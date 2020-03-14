Школи у Франції закривають щонайменше на 15 діб через коронавірус

У Франції школи у районах масового поширення коронавірусу закриють на 15 діб.

Про це в інтерв‘ю радіостанції Europe-1 заявив міністр охорони здоров‘я Франції Олів'є Веран.

"Ми ухвалили рішення щодо 15-денного періоду закриття (шкіл)", - заявив він.

Напередодні у телезверненні, яке у прямому ефірі дивилося 25 млн французів, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про закриття дитсадків, шкіл, коледжів, вишів та університетів «з понеділка і до особливого повідомлення», щоб зменшити масштаб поширення коронавірусу.

За останніми даними, у Франції налічується понад 2800 випадків коронавірусу, 61 людина померла.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

Читайте також: Франція закриває навчальні заклади на тлі поширення коронавірусу

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 135 467 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Фото: АА