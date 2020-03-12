Франція закриває навчальні заклади на тлі поширення коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження карантинних заходів у зв’язку "найсерйознішою кризою" в галузі охорони здоров’я Франції протягом останніх 100 років.

Про це пише The Guardian.

"Президент Франції Еммануель Макрон описав спалах коронавірусу як найсерйознішу кризу галузі охорони здоров’я, з якою Франція стикалася упродовж століття. Він оголосив про закриття всіх навчальних закладів, шкіл, коледжів та університетів в рамках "потужних заходів" для подолання очікуваного збільшення кількості людей заражених коронавірусом та підготовки до другої хвилі епідемії", - йдеться у повідомленні.

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Під час телевізійного звернення, першого з початку епідемії, Макрон закликав людей старше 70 років та з хронічними захворюваннями якомога рідше виходити з дому. За його словами, захист найбільш незахищених людей є пріоритетом держави.

"Ми тільки на початку епідемії, поширення вірусу прискорюється", - заявив Макрон.

Згідно з останніми даними, у Франції зареєстровано 2876 підтверджених випадків коронавірусу, 61 пацієнт помер.

Як повідомлялося, загалом у світі підтверджено 127 863 випадки коронавірусу, смертей - 4 718, видужали - 68 310 осіб.