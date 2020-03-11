У Франції за добу - 372 нових випадків зараження

У Франції за добу зареєстрували 372 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це заявив Генеральний директор Управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, повідомляє AFP.

«За останню добу у Франції на вірус Covid-19 заразилося 372 особи. Загальна кількість інфікованих становить 1784. Франція поки що залишається на 2-й стадії епідемії», - зазначив він.

За словами Жерома Саломона, 86 пацієнтів перебувають у важкому стані, вони госпіталізовані до відділень інтенсивної терапії. Від вірусу на території країни померло 33 особи - 19 чоловіків та 14 жінок. Серед 33 загиблих 23 були віком старше 75 років. Водночас генеральний директор Управління охорони здоров'я Франції зазначив, що 98 відсотків заражених одужують. «Смертність залишається дуже низькою. Є дуже багато людей з надзвичайно легкими формами, це приблизно 80-85 відсотків від усієї кількості інфікованих», - зауважив він.

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Географічно спалахи коронавірусу зафіксовані у 9-ти департаментах Франції: Од, Кальвадос, Верхня Савойя, Уаз, Верхній Рейн, Морбіан, Корсика та інші, а також на заморських територіях країни - Гваделупа, Гайана та Мартиніка.

За останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 11:00 у світі зафіксовано 119 279 випадків зараження вірусом у світі, 65 787 осіб одужали, 4287 людей загинуло.

Фото: АА