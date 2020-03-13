У Франції - вже 61 смерть від коронавірусу

У Франції від ускладнень, викликаних коронавірусом, вже померла 61 особа.

Про це станом на п'ятницю, 13 березня, повідомляє Служба публічного здоров'я, йдеться в інфографіці відомства.

Окрім цього, Служба повідомляє про 2 876 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у Франції.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.