Українку після одужання від коронавірусу виписали з лікарні Неаполя — МЗС

26-річна українка, яка заразилася коронавірусом і проходила лікування в Неаполі, одужала і виписалася з лікарні.

Про це повідомив у Facebook оперативний штаб МЗС для координації роботи з протидії коронавірусу з посиланням на Генеральне консульство України у Неаполі.

"Добрі новини! Українка в Італії одужала після коронавірусу. З лікарні в Неаполі виписали громадянку України, у якої раніше діагностували коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 26-річна українка, яка працює на півночі Італії у місті Кремона і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно, заразилася коронавірусом. З 26 лютого вона проходила лікування в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі.

Фото: АА