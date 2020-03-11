На коронавірус перевіряють главу адміністрації президента Франції

Керівник адміністрації президента Франції Патрік Стрзода та міністр юстиції Ніколь Беллубе проходять обстеження з приводу імовірного зараження коронавірусом.

Про це йдеться в офіційній заяві Єлисейського палацу.

"Патрік Стрзода контактував минулого тижня з особою з позитивним результатом на коронавірус, але у нього не було жодних симптомів. Аби убезпечити президента Республіки, його попросили залишатися вдома і пройти обстеження", - йдеться у заяві.

У зв‘язку із загрозою здоров‘ю лідеру Франції Єлисейський палац суттєво посилив рівень безпеки Еммануеля Макрона та його співробітників, максимально обмеживши відвідини резиденції та зустрічі.

Міністр юстиції Ніколь Беллубе також повідомила про симптоми "легкої лихоманки". Вона скасувала всі свої зустрічі в очікуванні результатів обстеження на коронавірус.

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Як повідомлялося, проба на коронавірус, узята у міністра культури Франції Франка Рістера, дала позитивний результат. Посадовець перебуває вдома під медичним наглядом. Ще п'ять депутатів та два працівники Національних зборів також на лікарняному через зараження COVID-19.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.